«Проверка на прочность»: В мире снова заговорили о ядерной войне
Американские ученые выяснили, что ядерная война между Россией и США погубит более пяти миллиардов людей, на фоне ряда провокаций официальные лица стран все чаще упоминают такой сценарий.
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погубит более пяти миллиардов человек, сообщают ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси.
В исследовании говорится, что война Америки и союзников с Россией может привести к использованию более 90% всего мирового ядерного арсенала, это приведет к выбросу более 165 миллионов тонн сажи и вызовет ядерную зиму на планете.
Ученые также посчитали, что от взрывов могут погибнуть 360 миллионов человек, более 5 миллиардов людей станут жертвами голода – выбросы нарушат земной климат и окажут влияние на системы производства пищи.
При этом журналисты китайского портала Sina предупреждают, что первой может пострадать Британия. Автор материала считает, что в случае нападения НАТО на Крым, Россия нанесёт ответный ракетный удар по Лондону.
«Как только НАТО нападет на Крым, это будет равносильно объявлению России войны, и Москва тут же запустит ракеты по Лондону, чтобы показать миру последствия своего гнева», - отметил он.
Накануне новоиспеченный глава Роскосмоса Юрий Борисов в преддверии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2022» также высказался о потенциале стратегического ядерного щита России, который обеспечивает корпорация. Он в шутку предложил недоброжелателям «проверить его на прочность», отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Посольство России в Вашингтоне в своем заявлении, выпущенном накануне, обвинило власти Соединенных Штатов в том, что они способствуют повышению ядерных рисков в мире. Так в дипмиссии отреагировали на заявление американских властей о том, что шаги Москвы не соответствуют статусу ответственной ядерной державы.
Дипломаты РФ посоветовали властям США обратить внимание на собственную политику в ядерной в сфере, вместо того, чтобы необоснованно обвинять других.
О возможном конфликте между Россией и НАТО, а также о применении ядерного оружия периодически рассуждает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, нескончаемый поток вооружения, идущий на Украину, подготовка войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений Североатлантического альянса вблизи российских границ «повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией».
Еще в мае он отмечал, что подобные конфликты всегда подразумевают риск перехода в ядерное столкновение.
А 12 августа Медведев пригрозил Евросоюзу «случайными» ракетными атаками. В своём Telegram-канале он назвал киевские власти «отморозками» и заявил, что они, вместе с западными покровителями, «готовы устроить новый Чернобыль».
«Говорят, что это Россия. Это очевидная брехня даже для туповатой русофобствующей публики. Даже ООН не верит. Говорят, что чисто случайно получается. Типа не хотели. Что тут скажешь... Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны», - написал Медведев.
С ним согласился председатель Госдумы Вячеслав Володин, который заявил, что обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны Украины грозят ядерной катастрофой, а Европарламенту следует «прервать каникулы» и рассмотреть эту проблему, угрожающую жизням европейцев.
Американская сторона также осознает реальность существующей угрозы, политики уделяют внимание проблеме в своих официальных заявлениях. Госсекретарь США Энтони Блинкен в годовщину атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки подчеркнул, что в ядерной войне никогда не будет победителей, и вести её не стоит.
«Мы вновь заявляем, что в ядерной войне невозможно победить, и она не должна вестись», — написал он в Twitter.
При этом официальная позиция сторон зачастую расходится с реальными действиями, когда на фоне непростой международной обстановки регулярно происходят какие-либо провокации. Так накануне, в пресс-службе Минобороны РФ сообщили о том, что самолет-разведчик Великобритании нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос на Кольском полуострове.
В Минобороны отметили, что британский самолет был вытеснен за пределы территории России действиями экипажа российского истребителя.
Но самой горячей в этом смысле темой по-прежнему остается Крымский мост и обещания украинской стороны атаковать объект. Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что 15 августа на Украине создан «консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма». По его словам, он провел встречу о подготовке к «Крымской платформе».
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что киевские власти провели переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, обсудив план уничтожения объекта.
При этом заместитель постоянного председателя Великобритании при ООН Джеймс Кариуки сообщил, что ничего не слышал о совместных планах Киева и Лондона уничтожить Крымский мост.
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