«Проверка на прочность»: В мире снова заговорили о ядерной войне

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погубит более пяти миллиардов человек, сообщают ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси.

В исследовании говорится, что война Америки и союзников с Россией может привести к использованию более 90% всего мирового ядерного арсенала, это приведет к выбросу более 165 миллионов тонн сажи и вызовет ядерную зиму на планете.

Ученые также посчитали, что от взрывов могут погибнуть 360 миллионов человек, более 5 миллиардов людей станут жертвами голода – выбросы нарушат земной климат и окажут влияние на системы производства пищи.



При этом журналисты китайского портала Sina предупреждают, что первой может пострадать Британия. Автор материала считает, что в случае нападения НАТО на Крым, Россия нанесёт ответный ракетный удар по Лондону.

«Как только НАТО нападет на Крым, это будет равносильно объявлению России войны, и Москва тут же запустит ракеты по Лондону, чтобы показать миру последствия своего гнева», - отметил он.