Дипломат РФ: В НАТО скоро начнут оправдывать применение ядерного оружия

В будущем от стран Североатлантического альянса, вероятно, нужно ждать оправдания любого применения ядерного оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия заместителя главы делегации России Андрея Белоусова.

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Он указал, что в итоговой декларации мадридского саммита НАТО прописано, что за организацией закреплен статус ядерного военно-политического блока. Он напомнил о «ядерных миссиях» альянса по отработке применения такого оружия, в которые активно вовлечены неядерные члены НАТО.

США следуют своей военной доктрине и первыми могут применить ядерное оружие, как это было в Хиросиме в августе 1945 года. Так считает руководитель Центра международной безопасности РАН Алексей Арбатов.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Ядерное ОружиеНАТО
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