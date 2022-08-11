Дипломат РФ: В НАТО скоро начнут оправдывать применение ядерного оружия

Он указал, что в итоговой декларации мадридского саммита НАТО прописано, что за организацией закреплен статус ядерного военно-политического блока. Он напомнил о «ядерных миссиях» альянса по отработке применения такого оружия, в которые активно вовлечены неядерные члены НАТО.

США следуют своей военной доктрине и первыми могут применить ядерное оружие, как это было в Хиросиме в августе 1945 года. Так считает руководитель Центра международной безопасности РАН Алексей Арбатов.

