Госдеп заподозрил КНДР в подготовке к новым ядерным испытаниям

По его словам, Вашингтон прорабатывает меры реагирования со своими союзниками в регионе. Речь идет о Японии и Южной Кореи.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что власти КНДР готовятся к проведению очередного ядерного испытания. По его словам, США рассматривают применения ядерного оружия только в чрезвычайных случаях для зашиты жизненных интересов страны.

