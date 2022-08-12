Госдеп заподозрил КНДР в подготовке к новым ядерным испытаниям
Администрация США располагает сведениями о том, что Пхеньян готовится провести новые ядерные испытания, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы пресс-службы Госдепартамента Веданта Пателя.
По его словам, Вашингтон прорабатывает меры реагирования со своими союзниками в регионе. Речь идет о Японии и Южной Кореи.
Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что власти КНДР готовятся к проведению очередного ядерного испытания. По его словам, США рассматривают применения ядерного оружия только в чрезвычайных случаях для зашиты жизненных интересов страны.
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