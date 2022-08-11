В Пентагоне заявили о недопустимости применения ядерного оружия на Украине

По его словам, это повлекло бы за собой тяжёлые последствия.

«Применение ядерного оружия в данном конфликте в любом масштабе было бы абсолютно неприемлемо как для нас, так и для остального мира - и такой шаг повлек бы за собой тяжёлые последствия», - заключил Ричард.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин напомнил, что США остаются единственной в мире страной, которая применила ядерное оружие.

