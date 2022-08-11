В Пентагоне заявили о недопустимости применения ядерного оружия на Украине

Глава Стратегического командования Вооруженных сил (STRATCOM) США Чарльз Ричард заявил, что применение ядерного оружия в конфликте на Украине «абсолютно неприемлемо», сообщает РИА Новости.

Генсек ООН заявил о риске ядерной конфронтации

По его словам, это повлекло бы за собой тяжёлые последствия.

«Применение ядерного оружия в данном конфликте в любом масштабе было бы абсолютно неприемлемо как для нас, так и для остального мира - и такой шаг повлек бы за собой тяжёлые последствия», - заключил Ричард.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин напомнил, что США остаются единственной в мире страной, которая применила ядерное оружие.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияЯдерное ОружиеСШАПентагон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры