В Пентагоне заявили о недопустимости применения ядерного оружия на Украине
Глава Стратегического командования Вооруженных сил (STRATCOM) США Чарльз Ричард заявил, что применение ядерного оружия в конфликте на Украине «абсолютно неприемлемо», сообщает РИА Новости.
По его словам, это повлекло бы за собой тяжёлые последствия.
«Применение ядерного оружия в данном конфликте в любом масштабе было бы абсолютно неприемлемо как для нас, так и для остального мира - и такой шаг повлек бы за собой тяжёлые последствия», - заключил Ричард.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин напомнил, что США остаются единственной в мире страной, которая применила ядерное оружие.
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