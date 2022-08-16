Исследование: ядерная война РФ и США может привести к гибели более пяти миллиардов людей
Более пяти миллиардов людей во всем мире могут стать жертвами полномасштабной ядерной войны между Россией и США, сообщает журнал Nature Food со ссылкой на ученых американского Ратгерского университета.
Согласно исследованию, война Соединенных Штатов и союзников с РФ может привести к использованию более 90% имеющегося в мире ядерного арсенала, что спровоцирует выброс в атмосферу более 165 миллионов тонн сажи, вызвав «ядерную зиму» на Земле.
При этом непосредственно от взрывов могут погибнуть 360 миллионов человек, а более 5 миллиардов умрут от голода после катастрофы.
США следуют своей военной доктрине и первыми могут применить ядерное оружие, как это было в Хиросиме в августе 1945 года. Так считает руководитель Центра международной безопасности РАН Алексей Арбатов.
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