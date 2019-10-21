Пора в атаку. Выход США из ДРСМД объединил Россию и Китай
НСН разобралась в отношении заинтересованных стран к выходу американцев из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал, по его мнению, настоящую причину выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Глава военного ведомства уверен, что Штаты таким образом хотят сдерживать Россию и Китай.
«Договор перестал соответствовать интересам США на фоне растущей военной и экономической мощи Китая, восстановления Россией оборонного потенциала и расширения военного и военно-технического сотрудничества между двумя государствами», — заявил Шойгу.
Кроме того, отметил министр, ещё до выхода из договора США создавали ударные беспилотники, а также размещали в Европе пусковые Мк-41, необходимые для ракет «Томагавк».
Ранее Китай обвинил Соединенные Штаты в распаде Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД Китая Фу Цун назвал заявления Вашингтона о якобы нарушении договора Россией «отговоркой для выхода из соглашения». По его словам, Соединенные Штаты желают «развязать себе руки и развивать свой ракетный потенциал».
В эфире НСН руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков рассказал, чем обусловлена такая позиция Китая.
«Выход из этого договора в настоящее время отвечает интересам Соединенных Штатов, он вписывается в глобальную американскую стратегию — стратегию отхода от политики глобализации, потому что мир к этой политике, как оказалось, не готов. Соответственно, Китай должен предпринимать ответные меры для того, чтобы производство из страны не ушло. Неслучайно в Китае переписали Конституцию, теперь председатель КНР может пожизненно занимать эту должность. Неслучайно вводятся социальные кредиты. Китай пытается защититься от действий США. Но пока Китай действует от обороны, а как показывает опыт, выигрывают обычно те, кто находится в атаке», — заметил эксперт.
Напомним, накануне выхода Вашингтона из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года, президент Трамп заявил о намерении заключить с Москвой новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. Однако в России такую инициативу не поддержали. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил в эфире НСН, что строить систему контроля над вооружениями с нуля было бы неверным подходом.
«Ни в коем случае нельзя разрушать имеющуюся систему соглашений в сфере контроля над вооружениями, пытаясь ее модифицировать. Можно только идти поступательно, а не начинать каждый раз с нуля. В этом смысле и выход США в свое время из соглашения по противоракетной обороне, и нынешний этап выхода из ДРСМД, и неопределенность с СНВ-3, — все это в корне неверный подход с американской стороны, даже если он сопровождается внешне какими-то далеко идущими пожеланиями. Это опасная тенденция, потому что делать любые соглашения на ровном месте и с нуля, тем более, пытаясь вовлечь в сферу их действия третьи страны, это задача, мягко скажем, трудно реализуемая, если не назвать ее невозможной», — сказал сенатор.
Напомним, Вашингтон официально вышел из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в пятницу, 2 августа. О намерении выйти из ДРСМД Соединенные Штаты заявили еще в конце октября 2018 года под предлогом невыполнения Москвой пунктов документа и наличия у России ракеты 9М729, якобы нарушающей условия договора. В январе 2019 года Минобороны РФ впервые показало иностранным военным атташе эту ракету, пояснив, что дальность её полета во время испытаний не превысила 476 км, тогда как в договоре говорится о 500 км.
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