Пора в атаку. Выход США из ДРСМД объединил Россию и Китай

«Выход из этого договора в настоящее время отвечает интересам Соединенных Штатов, он вписывается в глобальную американскую стратегию — стратегию отхода от политики глобализации, потому что мир к этой политике, как оказалось, не готов. Соответственно, Китай должен предпринимать ответные меры для того, чтобы производство из страны не ушло. Неслучайно в Китае переписали Конституцию, теперь председатель КНР может пожизненно занимать эту должность. Неслучайно вводятся социальные кредиты. Китай пытается защититься от действий США. Но пока Китай действует от обороны, а как показывает опыт, выигрывают обычно те, кто находится в атаке», — заметил эксперт.

Напомним, накануне выхода Вашингтона из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года, президент Трамп заявил о намерении заключить с Москвой новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. Однако в России такую инициативу не поддержали. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил в эфире НСН, что строить систему контроля над вооружениями с нуля было бы неверным подходом.

«Ни в коем случае нельзя разрушать имеющуюся систему соглашений в сфере контроля над вооружениями, пытаясь ее модифицировать. Можно только идти поступательно, а не начинать каждый раз с нуля. В этом смысле и выход США в свое время из соглашения по противоракетной обороне, и нынешний этап выхода из ДРСМД, и неопределенность с СНВ-3, — все это в корне неверный подход с американской стороны, даже если он сопровождается внешне какими-то далеко идущими пожеланиями. Это опасная тенденция, потому что делать любые соглашения на ровном месте и с нуля, тем более, пытаясь вовлечь в сферу их действия третьи страны, это задача, мягко скажем, трудно реализуемая, если не назвать ее невозможной», — сказал сенатор.

Напомним, Вашингтон официально вышел из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в пятницу, 2 августа. О намерении выйти из ДРСМД Соединенные Штаты заявили еще в конце октября 2018 года под предлогом невыполнения Москвой пунктов документа и наличия у России ракеты 9М729, якобы нарушающей условия договора. В январе 2019 года Минобороны РФ впервые показало иностранным военным атташе эту ракету, пояснив, что дальность её полета во время испытаний не превысила 476 км, тогда как в договоре говорится о 500 км.

