Глава Минобороны рассказал, почему США вышли из ДРСМД

Шойгу пояснил, что договор перестал соответствовать интересам США по причине растущей военной и экономической мощи Китая, а также из-за восстановления Россией «оборонного потенциала и расширения военного и военно-технического сотрудничества между двумя государствами», цитируют министра Известия.

Он также сообщил, что США готовился к выходу из ДРСМД заранее. Как пишет Life.ru, именно поэтому в адрес России были направлены обвинения в нарушениях. Министр обороны напомнил, что Америка создавала ударные беспилотные аппараты, размещала свое вооружение в Европе и разрабатывала устройства для пуска крылатых ракет «Томагавк», сообщает Газета.ру.

Кроме того, Шойгу добавил, что всего спустя 16 дней после выхода из договора Соединенные Штаты испытали новую ракету наземного базирования. Как сообщает Ura.ru, в связи с этим Шойгу предположил, что на сегодняшний день в мире разрушается сфера контроля над вооружениями. Это, по его словам, серьезно угрожает безопасности государств.

Ранее сообщалось, что Россия способна улучшить тактико-технические характеристики своих ракет в ответ на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Впрочем, военные эксперты, опрошенные НСН, уверяют, что Москве есть чем ответить на поведение Вашингтона. Так, член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский считает, что страна обладает целым комплексом стратегических ядерных сил, которые уже создают угрозу для территории США.

