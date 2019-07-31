США подтвердили выход из ДРСМД. Что дальше?
Собеседники НСН рассказали о дальнейших действиях России в ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Вашингтон официально выйдет из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в пятницу, 2 августа. Об этом объявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая в американской столице.
О намерении выйти из ДРСМД Соединенные Штаты заявили еще в конце октября 2018 года под предлогом невыполнения Москвой пунктов документа и наличия у России ракеты 9М729, якобы нарушающей условия договора. В январе 2019 года Минобороны РФ впервые показало иностранным военным атташе эту ракету, пояснив, что дальность её полета во время испытаний не превысила 476 км, тогда как в договоре говорится о 500 км.
Несмотря на это, 2 февраля Вашингтон направил официальную ноту о приостановлении участия в ДРСМД, однако США оставили за собой право вернуться к выполнению договора в течение полугода. В рамках симметричного ответа 4 марта российский президент Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Россией условий Договора.
Договор РСМД от 1987 года не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Ранее в Пентагоне заявляли о планах провести испытания ракет, запрещенных Договором, в августе и ноябре этого года. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков рассказал НСН, как Россия может отреагировать на такие действия США после выхода из ДРСМД.
«Нужно сделать так, чтобы при любом развитии ситуации Соединенные Штаты знали, что их страна может исчезнуть с лица земли. Москве нужно четко заявить, что бить будем по каньонам, разломам. Во вторых, сообщить, что ракета «Калибр-М» будет переформатирована из ракеты средней дальности в крылатую ракету межконтинентального радиуса действия. Выпускать такие ракеты массово с установкой на мобильных наземных носителях», - отметил Константин Сивков.
По его словам, готовность США к испытаниям запрещенных ДРСМД ракет говорит о том, что Вашингтон уже давно нарушал договор. Американцы, однако, настаивают на обвинениях в этом России. Джон Болтон в очередной раз отметил это в своем последнем выступлении и посетовал, что договор связал США руки, в то время как Китай разрабатывал свои вооружения средней дальности.
О привлечении Китая к разговору о контроле ядерного оружия ранее говорил президент США Дональд Трамп. Однако, Пекину это не интересно, ранее рассказал НСН руководитель экспертного совета «Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития» Бронислав Виногродский.
«Мы же понимаем, что все эти договоры работают, а потом сразу не работают. Как только это невыгодно — раз и отменили в одностороннем порядке. Это такие показные шоу, все на публику. Китай отказывается участвовать в трехстороннем договоре потому, что он понимает, что положиться ни на Россию, ни на Америку нельзя, чисто исторически так складывается», — отметил собеседник НСН.
Добавим, что советник Трампа по нацбезопасности также в своем выступлении сообщил, что российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, известный как СНВ-3, вряд ли будет продлен после истечения срока в феврале 2021 года. Ранее член комитета по обороне Совета Федерации РФ Франц Клинцевич отметил в беседе с НСН, что Россия готова к любому сценарию по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
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