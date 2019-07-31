США подтвердили выход из ДРСМД. Что дальше?

Вашингтон официально выйдет из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в пятницу, 2 августа. Об этом объявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая в американской столице.

О намерении выйти из ДРСМД Соединенные Штаты заявили еще в конце октября 2018 года под предлогом невыполнения Москвой пунктов документа и наличия у России ракеты 9М729, якобы нарушающей условия договора. В январе 2019 года Минобороны РФ впервые показало иностранным военным атташе эту ракету, пояснив, что дальность её полета во время испытаний не превысила 476 км, тогда как в договоре говорится о 500 км.

Несмотря на это, 2 февраля Вашингтон направил официальную ноту о приостановлении участия в ДРСМД, однако США оставили за собой право вернуться к выполнению договора в течение полугода. В рамках симметричного ответа 4 марта российский президент Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Россией условий Договора.

Договор РСМД от 1987 года не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Ранее в Пентагоне заявляли о планах провести испытания ракет, запрещенных Договором, в августе и ноябре этого года. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков рассказал НСН, как Россия может отреагировать на такие действия США после выхода из ДРСМД.