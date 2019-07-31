США подтвердили выход из ДРСМД. Что дальше?

Собеседники НСН рассказали о дальнейших действиях России в ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Вашингтон официально выйдет из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в пятницу, 2 августа. Об этом объявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая в американской столице.

О намерении выйти из ДРСМД Соединенные Штаты заявили еще в конце октября 2018 года под предлогом невыполнения Москвой пунктов документа и наличия у России ракеты 9М729, якобы нарушающей условия договора. В январе 2019 года Минобороны РФ впервые показало иностранным военным атташе эту ракету, пояснив, что дальность её полета во время испытаний не превысила 476 км, тогда как в договоре говорится о 500 км.

Несмотря на это, 2 февраля Вашингтон направил официальную ноту о приостановлении участия в ДРСМД, однако США оставили за собой право вернуться к выполнению договора в течение полугода. В рамках симметричного ответа 4 марта российский президент Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Россией условий Договора.

Договор РСМД от 1987 года не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Ранее в Пентагоне заявляли о планах провести испытания ракет, запрещенных Договором, в августе и ноябре этого года. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков рассказал НСН, как Россия может отреагировать на такие действия США после выхода из ДРСМД.

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«Нужно сделать так, чтобы при любом развитии ситуации Соединенные Штаты знали, что их страна может исчезнуть с лица земли. Москве нужно четко заявить, что бить будем по каньонам, разломам. Во вторых, сообщить, что ракета «Калибр-М» будет переформатирована из ракеты средней дальности в крылатую ракету межконтинентального радиуса действия. Выпускать такие ракеты массово с установкой на мобильных наземных носителях», - отметил Константин Сивков.

По его словам, готовность США к испытаниям запрещенных ДРСМД ракет говорит о том, что Вашингтон уже давно нарушал договор. Американцы, однако, настаивают на обвинениях в этом России. Джон Болтон в очередной раз отметил это в своем последнем выступлении и посетовал, что договор связал США руки, в то время как Китай разрабатывал свои вооружения средней дальности.

О привлечении Китая к разговору о контроле ядерного оружия ранее говорил президент США Дональд Трамп. Однако, Пекину это не интересно, ранее рассказал НСН руководитель экспертного совета «Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития» Бронислав Виногродский.

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«Мы же понимаем, что все эти договоры работают, а потом сразу не работают. Как только это невыгодно — раз и отменили в одностороннем порядке. Это такие показные шоу, все на публику. Китай отказывается участвовать в трехстороннем договоре потому, что он понимает, что положиться ни на Россию, ни на Америку нельзя, чисто исторически так складывается», — отметил собеседник НСН.

Добавим, что советник Трампа по нацбезопасности также в своем выступлении сообщил, что российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, известный как СНВ-3, вряд ли будет продлен после истечения срока в феврале 2021 года. Ранее член комитета по обороне Совета Федерации РФ Франц Клинцевич отметил в беседе с НСН, что Россия готова к любому сценарию по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

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