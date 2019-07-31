Выйти, чтобы вернуться? Зачем США предлагают РФ новую сделку взамен ДРСМД

Такая беспрецедентная постановка вопроса в сфере контроля над вооружениями со стороны Вашингтона не может не беспокоить, но все же есть в этом один позитивный момент, заметил в эфире НСН директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

«Единственное позитивное, что можно сказать по поводу высказывания Трампа, это то, что все-таки США озабочены тем, что все имевшиеся соглашения, касавшиеся ограничения вооружения, либо прекращают свое действие, в результате действий американской стороны в одностороннем порядке, либо истекает срок их действия, как СНВ-3. Конечно, это вопрос, что остается и США, и России, и другим странам, полное отсутствие каких-либо соглашений и каких-либо договоренностей об ограничении вооружения. Это, конечно, ненормальная ситуация. До сих пор США так не ставили вопрос. И тот факт, что Трамп все-таки упомянул необходимость заключения какого-либо соглашения, это все-таки позитивный факт», — отметил американист.

В то же время председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил в эфире НСН, что строить систему контроля над вооружениями с нуля было бы неверным подходом.

«Ни в коем случае нельзя разрушать имеющуюся систему соглашений в сфере контроля над вооружениями, пытаясь ее модифицировать. Можно только идти поступательно, а не начинать каждый раз с нуля. В этом смысле и выход США в свое время из соглашения по противоракетной обороне, и нынешний этап выхода из ДРСМД, и неопределенность с СНВ-3, — все это в корне неверный подход с американской стороны, даже если он сопровождается внешне какими-то далеко идущими пожеланиями. Это опасная тенденция, потому что делать любые соглашения на ровном месте и с нуля, тем более, пытаясь вовлечь в сферу их действия третьи страны, это задача, мягко скажем, трудно реализуемая, если не назвать ее невозможной. Поэтому то, что сейчас происходит, вызывает крайнюю озабоченность, и нынешние заявления Трампа в этом смысле вряд ли что-то принципиально поменяют», — сказал сенатор.

Стоит отметить, что Трамп в своем заявлении о новом соглашении с Россией снова упомянул привлечение к новой сделке Китай. В свою очередь, Болтон посетовал, что ДРСМД связал Соединенным Штатам руки, в то время как Китай разрабатывал свои вооружения средней дальности. Именно это Вашингтон использовал в своем обосновании выход из этого договора, напомнил Юрий Рогулёв.

«Россия и США — единственные два государства, которые ограничивают эти виды вооружения в соглашениях между собой. Вместе с тем другие страны в массовом порядке эти вооружения производят и размещают. И в основном решение США о выходе из ДРСМД касалось в первую очередь Китая, потому что таких ракет у Китая много. По количеству ракет средней дальности они, поскольку Россия и США не производили, имеют сотни, большое количество ракет. Они угрожают американским позициям и в Японии, в Корее, на Гуаме и всему Тихоокеанскому региону. В этом смысле для США это представляет угрозу, поэтому они и якобы затеяли весь этот сыр-бор, обвинив при этом Россию», — пояснил американист.