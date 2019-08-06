В игре от обороны Китай не победит США

«Соединенные Штаты делают из Вьетнама вторую Японию. Естественно, что в этих условиях американцы готовы прибегнуть и к экономическому давлению. Что касается ДРСМД, он имел смысл в те годы, когда Советский Союз был равновелик Соединенным Штатам и когда Советский Союз на любые действия США мог адекватно ответить. Сегодня Россия адекватно ответить на это, будем говорить честно, не может. Выход из этого договора в настоящее время отвечает интересам Соединенных Штатов, он вписывается в глобальную американскую стратегию — стратегию отхода от политики глобализации, потому что мир к этой политике, как оказалось, не готов. Соответственно, Китай должен предпринимать ответные меры для того, чтобы производство из страны не ушло. Неслучайно в Китае переписали Конституцию, теперь председатель КНР может пожизненно занимать эту должность. Неслучайно вводятся социальные кредиты. Китай пытается защититься от действий США. Но пока Китай действует от обороны, а как показывает опыт, выигрывают обычно те, кто находится в атаке», — заметил эксперт.

Напомним, что российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года прекратил свое существование 2 августа 2019 года после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения.

