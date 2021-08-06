Политика или здравый смысл? В «безоблачной» Бразилии напустили туман на «Спутник V»
На фоне признания в ЕС сертификатов о вакцинации Сан-Марино, в почти «безоблачной» для «Спутника V» Южной Америке вновь возникла проблема.
Бразилия вслед за Аргентиной и Гватемалой заявила о проблемах с российской вакциной «Спутник V», зарегистрированной почти в 70 странах мира. Причины этого решения туманны, в них пока не видно ни политики, как на Украине, ни здравого смысла, как в Сан-Марино.
Губернаторы северо-восточных штатов Бразилии заморозили соглашение с Россией о покупке вакцин «Спутник V», объяснив это «новыми ограничениями, введенными Национальным агентством санитарного надзора Anvisa».
При этом в Anvisa утверждают, что не вводили дополнительных условий в дополнении к тем, что были в разрешении на импорт «Спутника V».
В агентстве пояснили ТАСС, что изначально были установлены 22 требования, которые должен выполнить поставщик. В, частности, в Бразилии хотели убедиться в качестве, безопасности и эффективности российской вакцины. Однако, судя по всему, что-то пошло не так.
В целом Южная и Центральная Америка в отличие от Европы лояльно относятся к российской вакцине.
В конце июля Чили стала 69-й страной мира, одобрившей применение «Спутника V», что позволит республике получить от 3 до 4 млн доз вакцины. Президент Боливии Луис Арсе в конце мая сделал прививку «Спутником V», зарегистрированном в республике еще в январе.
Однако в Латинской Америке не все так безоблачно. 23 июля стало известно, что Аргентина находится на грани расторжения контракта с Россией из-за постоянных перебоев с поставками «Спутника V».
Власти этой страны назвали «критической» ситуацию с привитыми. До 11 июля в Аргентине ждали миллион доз вакцины, однако получили только 550 тысяч, причем 13 июля. Всего же за июль Россия должна была поставить на родину Лео Месси и Диего Марадоны 5,5 миллионов доз первого компонента и еще около 13 миллионов доз второй прививки.
Как заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, нарушение контракта российской стороной неизбежно повлияет на репутацию страны. В этой связи он призвал найти и наказать виновных - Минпромторг и частично Минздрав.
Со своей стороны, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал наоборот виновных не искать.
«Масштабное производство в десятках миллионов доз – это очень сложный, тонкий процесс. Также у нас сейчас резко возросли национальные потребности», - сказал Онищенко «Радиоточке НСН», высказав мнение, что сама Аргентина не будет раздувать скандал, а попытается найти альтернативные варианты решения проблемы.
Похожая ситуация была в конце июня в Гватемале, власти которой из-за недопоставок потребовали у Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) вернуть деньги, заплаченные за «Спутник V». Правда, вскоре эту информацию опровергли.
В Европе пока официально не признали российскую вакцину. При этом, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, у специалистов из Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) нет претензий к «Спутнику V».
Министр подчеркнул, что Москва рассчитывает на деполитизированный подход Евросоюза при рассмотрении российской заявки на регистрацию «Спутника V».
К чему может привести политизированный подход, показывает ситуация на Украине, где «Спутник V» запрещен, зато разрешено смешивать вакцины Pfizer и Moderna.
При этом врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов сказал «Радиоточке НСН», что не слышал о клинических испытаниях сочетания этих вакцин. По его словам, в этом случае делать первую и вторую прививку разными вакцинами не рекомендуется. Кроме того, люди могут «испытывать дискомфорт, думая, что на них экспериментируют».
В начале мая Венгрия стала первой европейской страной, которая одобрила применение «Спутника V» и получила вакцины. Власти Болгарии в конце июля разрешили россиянам, привитым «Спутником V», въезжать в страну без ПЦР-тестов. 28 июля стало известно, что вице-премьер Словакии Игорь Матович получил первую дозу вакцины «Спутник V». При этом применение российской вакцины в этой стране затянулось на три месяца из-за конфликта в правительстве, ряд членов которого выступали против этого.
Однако пока остальные думают, крошечное европейское государство Сан-Марино закупило у России «Спутник V», привило все население и забыло о коронавирусе.
Более того, Еврокомиссия признала действующими на территории Евросоюза и в странах Шенгена сертификаты о вакцинации Сан-Марино. И пусть это еще не признание Европой «Спутника V», «сан-маринское решение» вполне может его приблизить, сказал «Радиоточке НСН» директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
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