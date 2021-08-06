Политика или здравый смысл? В «безоблачной» Бразилии напустили туман на «Спутник V»

При этом в Anvisa утверждают, что не вводили дополнительных условий в дополнении к тем, что были в разрешении на импорт «Спутника V».

В агентстве пояснили ТАСС, что изначально были установлены 22 требования, которые должен выполнить поставщик. В, частности, в Бразилии хотели убедиться в качестве, безопасности и эффективности российской вакцины. Однако, судя по всему, что-то пошло не так.



В целом Южная и Центральная Америка в отличие от Европы лояльно относятся к российской вакцине.

В конце июля Чили стала 69-й страной мира, одобрившей применение «Спутника V», что позволит республике получить от 3 до 4 млн доз вакцины. Президент Боливии Луис Арсе в конце мая сделал прививку «Спутником V», зарегистрированном в республике еще в январе.

Однако в Латинской Америке не все так безоблачно. 23 июля стало известно, что Аргентина находится на грани расторжения контракта с Россией из-за постоянных перебоев с поставками «Спутника V».

Власти этой страны назвали «критической» ситуацию с привитыми. До 11 июля в Аргентине ждали миллион доз вакцины, однако получили только 550 тысяч, причем 13 июля. Всего же за июль Россия должна была поставить на родину Лео Месси и Диего Марадоны 5,5 миллионов доз первого компонента и еще около 13 миллионов доз второй прививки.