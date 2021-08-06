В Бразилии отказались от поставок «Спутника V»

Северо-восточные штаты Бразилии приостановили поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил губернатор Пиауи Уэллингтон Диас. Об этом пишет портал G1.

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Это связано с отказом использовать препарат в в рамках национального плана по иммунизации и отсутствием разрешения на импорт. Бразильский регулятор здравоохранения ANVISA не выдал разрешение на экстренное применение вакцины.

Власти заявили, что заказанного объема других вакцин будет достаточно. Всего в Бразилию планировалось отправить около 37 миллионов доз.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:БразилияСпутник VВакцинацияВакцина
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