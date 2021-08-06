В Бразилии отказались от поставок «Спутника V»
Северо-восточные штаты Бразилии приостановили поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил губернатор Пиауи Уэллингтон Диас. Об этом пишет портал G1.
Это связано с отказом использовать препарат в в рамках национального плана по иммунизации и отсутствием разрешения на импорт. Бразильский регулятор здравоохранения ANVISA не выдал разрешение на экстренное применение вакцины.
Власти заявили, что заказанного объема других вакцин будет достаточно. Всего в Бразилию планировалось отправить около 37 миллионов доз.
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