Трамп назвал своих двух любимых мировых лидеров

При этом он отметил выдающиеся способности индийского премьера: «Ну, я думаю, Моди очень хорош. Моди — великий лидер».

Трамп также подчеркнул масштаб экономического сотрудничества с Индией, назвав эту страну великим партнером по бизнесу.

Ранее научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин в беседе с НСН рассказал, что Трамп может усилить санкции против России, чтобы усадить Владимира Путина за стол переговоров с Владимиром Зеленским.

