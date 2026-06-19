Трамп назвал своих двух любимых мировых лидеров
Президент США Дональд Трамп выделил председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди в качестве своих самых уважаемых мировых коллег.
В беседе с журналистом издания Axios американский лидер подтвердил, что глава китайского государства является для него показательным с точки зрения лидерских качеств.
При этом он отметил выдающиеся способности индийского премьера: «Ну, я думаю, Моди очень хорош. Моди — великий лидер».
Трамп также подчеркнул масштаб экономического сотрудничества с Индией, назвав эту страну великим партнером по бизнесу.
Ранее научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин в беседе с НСН рассказал, что Трамп может усилить санкции против России, чтобы усадить Владимира Путина за стол переговоров с Владимиром Зеленским.
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