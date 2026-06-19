Увеличение ставок по льготной ипотеке лишит молодые семьи возможности приобрести жилье и похоронят усилия правительства по росту рождаемости, заявила НСН депутат Госдумы Нина Останина. По ее словам, необходимо перенять опыт Белоруссии и полностью списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка.

Власти обсуждают повышение ставок в зависимости от количества детей, сообщило издание «Коммерсантъ». Так, для семьи с одним ребенком ставка повысится до 12% в Москве и Санкт-Петербурге (лимит 12 млн рублей) и до 10% в регионах (лимит 6 млн рублей), с двумя детьми — до 10% в Москве и Санкт-Петербурге (лимит 15 млн рублей), до 8% в регионах (лимит 8 млн рублей). Льготная ставка 6% может остаться только для семей с тремя детьми в регионах, четырьмя — в Москве и Петербурге, либо при первоначальном взносе свыше 50%. Останина заявила, что в случае принятия такого решения будет сведена на нет демографическая политика в России.

«У нас сегодня нет стимулирования демографии. Мы по сути остановили все, что связано с обеспечением жильем, а жилье — это главная потребность семьи. Зачастую молодые люди откладывают создание семьи, потому что они понимают, что вторую половину необходимо куда-то привести. А если они захотят родить ребенка, то о чем говорить, если нет жилья? С января по май 2026 года рождаемость сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а по среднесуточной рождаемости мы вообще вернулись к XVIII веку. Данный законопроект явно не рассчитан на поддержку семьи», — сказала Останина.