«Внуки будут платить!»: Останина о грядущем росте ставок по семейной ипотеке
Рост ставок по льготной ипотеке сведет на нет усилия государства по увеличению рождаемости, сказала НСН Нина Останина.
Увеличение ставок по льготной ипотеке лишит молодые семьи возможности приобрести жилье и похоронят усилия правительства по росту рождаемости, заявила НСН депутат Госдумы Нина Останина. По ее словам, необходимо перенять опыт Белоруссии и полностью списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка.
Власти обсуждают повышение ставок в зависимости от количества детей, сообщило издание «Коммерсантъ». Так, для семьи с одним ребенком ставка повысится до 12% в Москве и Санкт-Петербурге (лимит 12 млн рублей) и до 10% в регионах (лимит 6 млн рублей), с двумя детьми — до 10% в Москве и Санкт-Петербурге (лимит 15 млн рублей), до 8% в регионах (лимит 8 млн рублей). Льготная ставка 6% может остаться только для семей с тремя детьми в регионах, четырьмя — в Москве и Петербурге, либо при первоначальном взносе свыше 50%. Останина заявила, что в случае принятия такого решения будет сведена на нет демографическая политика в России.
«У нас сегодня нет стимулирования демографии. Мы по сути остановили все, что связано с обеспечением жильем, а жилье — это главная потребность семьи. Зачастую молодые люди откладывают создание семьи, потому что они понимают, что вторую половину необходимо куда-то привести. А если они захотят родить ребенка, то о чем говорить, если нет жилья? С января по май 2026 года рождаемость сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а по среднесуточной рождаемости мы вообще вернулись к XVIII веку. Данный законопроект явно не рассчитан на поддержку семьи», — сказала Останина.
Парламентарий объяснила причины, по которым могут поднять процентные ставки по льготной ипотеке.
«Пока в Госдуму этот проект не вносился, только идут обсуждения идей Минстроя, но есть две причины, по котором такое решение может быть принято.. Первая — это общий дефицит бюджета. Вторая — льготная ипотека являет собой образец неверно выстроенной государственной политики, которая вместо того, чтобы обеспечивать жильем семьи с детьми, превратилась в кормушку для банков и для строительных компаний. Льготная ипотека — это бюджетные средства, которые перекачиваются в банковские структуры, а они в свою очередь отправляют эти средства в строительные компании. Получается, что это финансовое ярмо, в которое попадает семья, растягивается на десятки лет, ее еще внуки будут выплачивать. С точки зрения поддержки семей правильнее было бы напрямую выделять бюджетные средства через строительство социального жилья, которое семья получает, находясь в очереди. Для этого надо просто восстановить очередь для бюджетников, для молодых специалистов, для молодых и многодетных семей», — добавила собеседница НСН.
В заключение Останина призвала перенять опыт Белоруссии и полностью списывать льготную ипотеку за рождение четвертого ребенка.
«Увеличение ипотечной ставки для семьи с одним ребенком до 12% сделает жилье недоступным. Если говорить о многодетной семье, эта семья явно проживала не на съемном жилье. Даже те 450 тысяч рублей, которые она получит, не помогут значительно улучшить жилищные условия. Надо подойти серьезно к вопросу льготного ипотечного кредитования. Если оно действительно льготное, пусть остается ставка 6%, но с рождением каждого последующего ребенка должно списываться 25% кредита, чтобы с рождением четвертого ребенка семья ничего не была должна. Этот порядок уже есть сегодня в Белоруссии», — подытожила она.
Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян заявил, что в первом квартале банки выдали 220 тысяч ипотечных кредитов, это на 62% больше, чем по состоянию на 1 апреля прошлого года. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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