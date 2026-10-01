По его словам, это отказ связан с тем, что у Украины «не было самолётов и того, что нужно для этих боеприпасов».

«Но это очень мощные боеприпасы», - добавил глава Белого дома.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что главной ошибкой Трампа в решении конфликта на Украине является отсутствие реального давления с его стороны на Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

