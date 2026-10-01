Трамп: Зеленский отказался от предложенных США «мощных боеприпасов»

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложенных США «мощных боеприпасов». Как пишет РИА Новости, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

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По его словам, это отказ связан с тем, что у Украины «не было самолётов и того, что нужно для этих боеприпасов».

«Но это очень мощные боеприпасы», - добавил глава Белого дома.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что главной ошибкой Трампа в решении конфликта на Украине является отсутствие реального давления с его стороны на Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаСШАДональд ТрампВладимир Зеленский

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