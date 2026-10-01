Трамп: Зеленский отказался от предложенных США «мощных боеприпасов»
Президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложенных США «мощных боеприпасов». Как пишет РИА Новости, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
По его словам, это отказ связан с тем, что у Украины «не было самолётов и того, что нужно для этих боеприпасов».
«Но это очень мощные боеприпасы», - добавил глава Белого дома.
Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что главной ошибкой Трампа в решении конфликта на Украине является отсутствие реального давления с его стороны на Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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