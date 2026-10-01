«Тренд поменялся, сейчас в моде 2000-е, это облегающая одежда. Оверсайз в целом всем надоел, что тоже влияет на политику брендов. Размер XL у женщин самый непопулярный, потому что сегодня все следят за здоровьем, за фигурой, все худеют. Все эти факторы отразились на этом размере. В брендах этот размер присутствовал чаще всего по причине моды на оверсайз, в России это был очень стабильный тренд, многие покупали на размер и два больше, чтобы выглядеть модно. Одежда для крупных людей никогда не производилась массово, такие люди всегда испытывали трудности при поиске стильной одежды. Я вел свою программу и переодевал женщин с разной фигурой, пышные дамы всегда жаловались мне. Эта проблема есть сейчас, она была и 20 лет назад. Но есть специализированные бренды, и в России тоже», - объяснил он.

Со своей стороны, дизайнер Игорь Гуляев подчеркнул, что бренды должны делать одежду для всех вне зависимости от типа фигуры.

«Я считаю, что это огромная глупость, не все должны быть идеальными по фигуре. Я лично делаю одежду на любой размерный ряд, важно, чтобы был стиль. Понятное дело, что сегодня многие занимаются здоровьем, появились препараты для похудения, но это можно не всем и может быть вредно. Если у человека генетически есть предрасположенность, как быть? Мы должны делать красивую одежду и для XL и 2XL. Стильный человек – это не про размер, это про умение красиво выглядеть и нести себя по жизни», - добавил собеседник НСН.

Ранее Гуляев сказал НСН, что в России растет число магазинов, которые предлагают одежду «второй руки», так как мода на винтаж никуда не делась, а молодежь хочет выглядеть «вкусно» без огромных затрат.

