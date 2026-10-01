Владимир Путин назвал причины распада Советского Союза

Президент России Владимир Путин назвал основные причины распада СССР. Подробнее об этом он рассказал в ходе пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин выступил на первом заседании депутатов Госдумы девятого созыва

Глава государства подчеркнул, что говорить в первую очередь нужно именно о внутреннем дисбалансе, недальновидности и ошибках не одного поколения руководства страны. Его слова приводит РИА Новости.

До этого Владимир Путин на сессии «Валдая» объяснил, что Востоку и Западу, Северу и Югу — всем рано или поздно предстоит договариваться в том числе о принципах формирования нового мирового устройства.

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ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
ТЕГИ:СССРВалдайВладимир Путин

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