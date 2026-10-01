Стендап-комик Евгений Чебатков поддержал идею введения киберспорта в школах

Стендап-комик и совладелец сети компьютерных клубов «Т-Арена» Евгений Чебатков выступил за появление киберспорта в школах.

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Речь идет о потенциальной альтернативе урокам физической культуры в том или ином формате. По его словам, это интересное предложение, которое открывает ребятам много возможностей.

Чебатков в разговоре с NEWS.ru уточнил, что традиционный спорт должен присутствовать в жизни каждого человека, но важна и современная дисциплина. Также он добавил, что ему сложно судить, правильно это или нет, но ничего плохого в такой инициативе он не видит.

Ранее руководитель факультета технического колледжа Хекстех Иван Третьяков призвал родителей не отдавать ребенка в робототехнику в раннем детстве.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:киберспортОбразованиеШкола

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