Стендап-комик Евгений Чебатков поддержал идею введения киберспорта в школах

Речь идет о потенциальной альтернативе урокам физической культуры в том или ином формате. По его словам, это интересное предложение, которое открывает ребятам много возможностей.



Чебатков в разговоре с NEWS.ru уточнил, что традиционный спорт должен присутствовать в жизни каждого человека, но важна и современная дисциплина. Также он добавил, что ему сложно судить, правильно это или нет, но ничего плохого в такой инициативе он не видит.



Ранее руководитель факультета технического колледжа Хекстех Иван Третьяков призвал родителей не отдавать ребенка в робототехнику в раннем детстве.

