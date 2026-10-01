Россиянам объяснили, как распознать отравление от новой мебели
Покупка новой мебели, обуви или других вещей может негативно сказаться на самочувствие их владельца. Резкий химический запах от обнов свидетельствует о том, что летучие вещества могут вызвать симптомы отравления.
Об этом в комментарии Life.ru предупредили врач-токсиколог Михаил Кутушов и химик Андрей Дорохов. Они советуют не находиться длительное время в помещении с сильным устойчивым химическим ароматом.
По словам экспертов, отравление может привести к довольно серьёзным негативным последствиям: страдают центральная нервная и бронхолегочная системы. Отдельную опасность представляют лакокрасочные материалы.
При этом чаще всего проблемы возникают с некачественной продукцией. Источником вредных испарений может оказаться не только мебель, но и покрытие стен или даже краски для рисования. В этом случае первоочередным шагом должно стать устранение самой причины резкого запаха.
Ранее врач-дерматолог Ольга Божок рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что вред вейпов выходит за рамки респираторных заболеваний, а нарушение микроциркуляции и ишемия становятся пусковым механизмом для широкого спектра проблем.
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