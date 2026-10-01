Россиянам объяснили, как распознать отравление от новой мебели

Покупка новой мебели, обуви или других вещей может негативно сказаться на самочувствие их владельца. Резкий химический запах от обнов свидетельствует о том, что летучие вещества могут вызвать симптомы отравления.

Об этом в комментарии Life.ru предупредили врач-токсиколог Михаил Кутушов и химик Андрей Дорохов. Они советуют не находиться длительное время в помещении с сильным устойчивым химическим ароматом.

По словам экспертов, отравление может привести к довольно серьёзным негативным последствиям: страдают центральная нервная и бронхолегочная системы. Отдельную опасность представляют лакокрасочные материалы.