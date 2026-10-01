Путин допустил добрососедские отношения РФ и Японии после решения вопросов

Отношения России и Японии могут нормализоваться до уровня хороших и добрососедских после урегулирования ныне существующих проблем. Такую перспективу обозначил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По оценке главы государства, в данный момент, российско-японские отношения находятся в очень сложной ситуации. При этом, по его словам, есть перспективы сотрудничества в таких областях как экономика, экология, научные исследования.

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Путин особо отметил, что Москву беспокоят планы Токио по милитаризации. Хотя, при этом, компании из Японии не прекращают свою деятельность в России, несмотря на политику государства, подчеркнул президент.

Ранее зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что технически вернуть прямые рейсы между Россией и Японией выгодно всем, но в переговоры вмешивается политика.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Соловьёва
ТЕГИ:ВалдайЯпонияПутин

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