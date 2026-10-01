Путин предупредил, что РФ применит все вооружение при нападении на любой регион
Российская Федерация ответит применением всего имеющегося в её распоряжении вооружения в случае прямого нападения на Калининград или другой свой субъект. С таким предупреждением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».
Как подчеркнул глава государства, речь идёт не о запугивании, а ответе на попытку запугать Россию. Так он прокомментировал рассылку соответствующих писем министерством иностранных дел РФ ряду стран.
Путин уточнил, что в послании МИД РФ по Калининграду речь идет не об ответном применении ядерного оружия, а о потенциальном использовании всех сил и средств, которыми располагает Россия. «А какое оно будет, мы уже решим», - отметил президент.
Ранее ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что все угрозы польских политиков в адрес России — не более чем игра на публику.
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