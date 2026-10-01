«Он не может забыть, что Великобритания не согласилась помогать США в проведении операции против Ирана. Кроме того, Лондон воспринимается Москвой как деструктивный актор в урегулировании российско-украинского конфликта. Трамп поставил себе цель решить этот вопрос и, видимо, пытается просто устранить тех игроков, которые, на его взгляд, мешают дипломатии. Россия недавно ужесточила риторику относительно НАТО применительно к Калининградской области, и заявила, что примет решительные меры, если будут попытки изолировать регион. Таким образом, Трамп может пытаться деэскалировать ситуацию», - пояснил собеседник НСН.

По его словам, у Трампа в целом было всегда скептическое отношение к НАТО.

«Дело в том, что основное финансовое бремя всегда ложилось на США. При этом реализация задач по повышению оборонного бюджета стран-участниц альянса продвигается не особо быстро. То есть тут нужно учитывать общий контекст и, так сказать, «нетрадиционную» политику, креативность Трампа в отношении союзников», - отметил эксперт.

При этом он скептически оценивает возможность создания «НАТО-2».