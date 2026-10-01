Деэскалация и месть: Трамп «креативно» отстранил ряд союзников от встречи по НАТО

Президент США исключил Великобританию и Францию из обсуждения будущего альянса, чтобы не мешали дипломатии, заявил НСН научный сотрудник Института США и Канады РАН Кошкин. 

Президент США Дональд Трамп отстранением ряда ведущих союзников от предстоящей рабочей встречи НАТО хочет снизить эскалацию по украинскому треку и «отомстить» критикам его политики. Об этом в комментарии НСН заявил научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.

США исключили Великобританию, Францию, страны Балтии и ряд других европейских государств из числа участников рабочей встречи членов НАТО, которая должна состояться в ноябре в Польше, сообщила Politico со ссылкой на дипломатов. В неформальный формат вошли только «хорошие» с точки зрения Вашингтона партнеры, готовые тратить до 5% ВВП на оборону и поддерживать его планы. В дипломатических кругах опасаются, что избирательность США может повлечь за собой трансформацию всего НАТО. Европейские страны начали обсуждать альтернативные структуры безопасности без участия США («НАТО-2»).

По словам Кошкина, Дональд Трамп ориентируется на реализацию своих приоритетов в Европе и на Ближнем Востоке, а также стремится добиться положительного решения украинского вопроса.

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«Он не может забыть, что Великобритания не согласилась помогать США в проведении операции против Ирана. Кроме того, Лондон воспринимается Москвой как деструктивный актор в урегулировании российско-украинского конфликта. Трамп поставил себе цель решить этот вопрос и, видимо, пытается просто устранить тех игроков, которые, на его взгляд, мешают дипломатии. Россия недавно ужесточила риторику относительно НАТО применительно к Калининградской области, и заявила, что примет решительные меры, если будут попытки изолировать регион. Таким образом, Трамп может пытаться деэскалировать ситуацию», - пояснил собеседник НСН.

По его словам, у Трампа в целом было всегда скептическое отношение к НАТО.

«Дело в том, что основное финансовое бремя всегда ложилось на США. При этом реализация задач по повышению оборонного бюджета стран-участниц альянса продвигается не особо быстро. То есть тут нужно учитывать общий контекст и, так сказать, «нетрадиционную» политику, креативность Трампа в отношении союзников», - отметил эксперт.

При этом он скептически оценивает возможность создания «НАТО-2».

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«Это сомнительная перспектива на данном этапе. Альянс достаточно крупный, там есть своя традиция принятия решений по принципу консенсуса. В случае альтернативы можно говорить о военно-политическом сотрудничестве между странами Европы без США, но оно и так идет давным-давно. Формально придется дополнительно создавать какие-то новые бюрократические структуры, это тоже вызывает вопросы», - заключил Павел Кошкин.

Ноябрьская встреча НАТО пройдет в формате рабочей группы под руководством заместителя министра обороны США Элбриджа Колби. Повестка посвящена будущему альянса. До этого постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Вашингтон нуждается в боеспособных союзниках с мощными запасами вооружений.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что России необходимо перекрыть все пути снабжения ВСУ со стороны западных стран, а не соревноваться с Киевом в количестве БПЛА.

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ФОТО: РИА Новости
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