Достаточно трех недель: Как привести себя в форму к Новому году
Дарья Кожевникова назвала НСН правила, которые позволят оздоровиться и прийти в форму в достаточно короткий срок.
Для формирования устойчивых привычек необходимо придерживаться их в течение 21 дня, а за три месяца результат точно будет заметен, однако главное в этом процессе — регулярность, заявила НСН создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова.
У зумеров в социальных сетях начался популярный 90-дневный челлендж личностного роста и дисциплины «Винтер арк» (Winter Arc), пишет The New York Times. С 1 октября каждый участник заключает «контракт с самим собой» и в стремлении кардинально изменить себя и войти в новый год в лучшей форме выбирают строгие правила в нескольких сферах. Это регулярные тренировки, ранний подъем, 10 тысяч шагов в день, отказ от сладкого, фастфуда, алкоголя или вредных привычек, а также чтение книг, изучение языков, цифровой детокс и т. д.
Кожевникова отметила, что регулярное следование этим правилам действительно позволит оздоровиться и прийти в форму в достаточно короткий срок.
«Чтобы поменять что-то в своей жизни, достаточно регулярного повтора в течение 21 дня. Если зумеры хотят за 3 месяца быть готовыми к Новому году, здоровыми и обновившимся, у них все получится. Главное это делать регулярно, а не эпизодически в течение трех месяцев. Плюс это должно быть без фанатизма. Это молодое поколение, 10 000 шагов для них — это нормально, они могут ходить даже больше. Отказаться от курения сейчас очень сложно, так как много соблазнов в виде вейпов и других альтернатив сигаретам. И если ребята откажутся от курения, а вместе с этим еще и от алкоголя, объективно они почувствуют значительно больше энергии, сил, сосуды по-другому будут себя чувствовать, и вся система организма обновится. И мозг, и сердце скажут им "спасибо". Осталось сюда добавить еще пару добрых дел в неделю, тогда это будет не только физическое обновление, но еще и эмоционально-духовное», — поделилась мнением собеседница НСН.
Говоря о тренировочном режиме, Кожевникова уточнила, что норма в 10 тысяч шагов не приравнивается к полноценному спорту, а является дополнением к нему.
«Стандартный вариант регулярных тренировок — это три раза в неделю. Но это должны быть непосредственно тренировки, направленные на конкретные качества: силу, скорость, выносливость и так далее. Кто-то захочет заниматься бегом, кто-то плаванием, кто-то ходить в тренажерный зал, то есть это не просто прогулки по 10 тысяч шагов в день. 10 тысяч шагов — это добавка к этой истории, плюс к тренировкам и в идеале должно быть каждый день. Тогда объемы объективно уйдут. Я не говорю про вес, потому что если человек будет ходить в тренажерный зал, мышечная ткань может увеличиться, а жировая уменьшится. Соответственно, можно почувствовать, что вес не сильно упал на весах, а вот объемы и отечность ушли», — объяснила она.
Ранее Дарья Кожевникова рассказывала НСН, почему при регулярных тренировках лучше отдавать приоритет натуральному белку из белого мяса, творога и яиц, а к спортпиту нужно относиться с осторожностью.
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