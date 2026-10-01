Путин поддержал инициативу проведения трехсторонней встречи с руководителями Китая и США

На территории химического завода в подмосковном Краснозаводске загорелся цех

«Красная кнопка» для защиты от мошенников может появиться на «Госуслугах» уже в ноябре

Писатель Цыпкин предупредил о деградации людей из-за чрезмерного использования ИИ

Учителем года в России стал преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов