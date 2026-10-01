Путин сообщил, что его внуки готовы работать у него переводчиками с китайского

Внуки Владимира Путина умеют разговаривать на китайском языке на таком уровне, что уже могут работать у него переводчиками. Об этом рассказал сам президент России во время выступления на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Такое замечание глава государства озвучил в ходе рассказа о своих взаимоотношениях с лидером Китая Си Цзиньпином. Путин в частности поведал, как в ходе встречи в Индии понял председателя КНР без переводчиков.

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При этом он заметил, что им с лидерами Китая и США Си Цзиньпином и Дональдом Трампом будет труднее понять друг друга без слов и знания языка, чем во время общения только с китайским лидером. Путин в целом поддержал идею такой трехсторонней встречи, однако, по его словам, для этого нужно понять повестку переговоров.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Китай использует «панда-дипломатию» как дежурный жест вежливости, сознательно затягивая ключевые переговоры с Вашингтоном до выборов в Конгресс США.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Соловьёва
ТЕГИ:Си ЦзиньпинКитайПутин

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