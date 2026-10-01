Мать дочери актера Воробьева стала фигурантом уголовного дела по трем статьям

Даниил и Марина никогда не состояли в официальном браке. Их отношения длились почти шесть лет. За это время родилась дочь Эльза-Лилу. После расставания в прошлом году начали решать вопросы о воспитании и содержании ребенка. Смирнова пыталась взыскать с него алименты, а Воробьев подал встречный иск.



Конфликт обострился летом. Девушка нашла в мобильном бывшего переписки, на которые, считает она, наткнулась случайно: устройство ей когда-то отдал сам актер. Сама собиралась обнулить его и передать старшему сыну. Смирнова заявляет, что нашла доказательства двойной жизни и измен на протяжении всех шести лет.



По мнению Смирновой, уголовное дело сфабриковали, чтобы отменить решения в ее пользу, забрать ребенка и не платить алименты. Суд в мае 2025 года постановил, что Воробьев должен отдавать на содержание дочери четверть доходов, но, по словам женщины, за это время он отправил лишь около 30 тысяч рублей.



РЕН ТВ сообщает: адвокат Смирновой Маргарита Гаврилова рассказала, что юрист Воробьева в личной беседе говорил о планах «оптимизировать» доходы и закрыть возможность публикаций на телеканалах. Женщина же одна воспитывает и обеспечивает троих детей и готовится к очередному заседанию.

До этого продюсер Арно Фрилле заявил, что Жерар Депардье не переехал в РФ из-за судов во Франции.



