Мать дочери актера Воробьева стала фигурантом уголовного дела по трем статьям
Против бывшей гражданской жены актера Даниила Воробьева Марины Смирновой завели уголовное дело сразу по трем статьям.
Речь идет о нарушении неприкосновенности частной жизни, нарушении тайны переписки и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Поводом стало заявление самого актера, по словам которого, женщина без спроса взяла его телефон.
Даниил и Марина никогда не состояли в официальном браке. Их отношения длились почти шесть лет. За это время родилась дочь Эльза-Лилу. После расставания в прошлом году начали решать вопросы о воспитании и содержании ребенка. Смирнова пыталась взыскать с него алименты, а Воробьев подал встречный иск.
Конфликт обострился летом. Девушка нашла в мобильном бывшего переписки, на которые, считает она, наткнулась случайно: устройство ей когда-то отдал сам актер. Сама собиралась обнулить его и передать старшему сыну. Смирнова заявляет, что нашла доказательства двойной жизни и измен на протяжении всех шести лет.
По мнению Смирновой, уголовное дело сфабриковали, чтобы отменить решения в ее пользу, забрать ребенка и не платить алименты. Суд в мае 2025 года постановил, что Воробьев должен отдавать на содержание дочери четверть доходов, но, по словам женщины, за это время он отправил лишь около 30 тысяч рублей.
РЕН ТВ сообщает: адвокат Смирновой Маргарита Гаврилова рассказала, что юрист Воробьева в личной беседе говорил о планах «оптимизировать» доходы и закрыть возможность публикаций на телеканалах. Женщина же одна воспитывает и обеспечивает троих детей и готовится к очередному заседанию.
До этого продюсер Арно Фрилле заявил, что Жерар Депардье не переехал в РФ из-за судов во Франции.
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