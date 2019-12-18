Новости за ночь: США признались, что не в силах остановить строительство «Северного потока-2»
Главные события ночи по версии НСН.
Власти США признались в своей беспомощности остановить строительство газопровода «Северный поток-2», сообщает Bloomberg. По данным издания, Соединенные Штаты намерены препятствовать в реализации других российских проектов в энергетической сфере.
В том случае, если президент США Дональд Трамп подпишет законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, то против компаний, участвующих в строительстве газопровода, будут введены санкции, передает РЕН ТВ.
Ранее стало известно, что Вашингтон утвердил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2».
Ранее в эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил слова немецкого депутата о «капитуляции» правительства ФРГ перед США из-за «Северного потока - 2».
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