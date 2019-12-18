Новости за ночь: США признались, что не в силах остановить строительство «Северного потока-2»

Власти США признались в своей беспомощности остановить строительство газопровода «Северный поток-2», сообщает Bloomberg. По данным издания, Соединенные Штаты намерены препятствовать в реализации других российских проектов в энергетической сфере.

В том случае, если президент США Дональд Трамп подпишет законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, то против компаний, участвующих в строительстве газопровода, будут введены санкции, передает РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что Вашингтон утвердил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2».

Ранее в эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил слова немецкого депутата о «капитуляции» правительства ФРГ перед США из-за «Северного потока - 2».