Новости за ночь: Экс-губернатор Хорошавин пропал и нашелся в СИЗО

«Его [Александра Хорошавина] время от времени этапировали в Хабаровское СИЗО и возвращали обратно в Южно-Сахалинск. 18 ноября Александра Вадимовича вывезли из СИЗО Южно-Сахалинска в неизвестном направлении», — передает ТАСС слова адвоката Хорошавина Евгения Балабаса.

Хорошавина, по словам Балабаса, нет ни в СИЗО Южно-Сахалинска, ни в СИЗО Хабаровского края, пишет Ura.ru.

В свою очередь ФСИН Сахалинской области опубликовала сообщение, согласно которому Александр Хорошавин с 17 декабря находится в СИЗО Южно-Сахалинска, пишет РИА Новости. Туда он был этапирован из Хабаровска, уточняет RT.

Ранее в эфире НСН сенатор Алексей Кондратьев заявил, что дело Хорошавина показывает, что неприкасаемых в России нет и коррупционеры рано или поздно будут наказаны. «Это говорит о том, что сегодня в России нет неприкасаемых, есть система правосудия, которая совершенствуется и работает. Об этом же говорит и тот факт, что адвокаты пытаются обжаловать приговор, найти лазейку, чтобы либо сделать поблажки для осужденных либо вообще отвертеться от наказания. Но, как говорят на Руси, сколь веревочка не вейся…» - заявил он.