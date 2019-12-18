Новости за ночь: Экс-губернатор Хорошавин пропал и нашелся в СИЗО
Родственники и адвокаты экс-губенатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет лишения свободы за взятки, заявили, что с сентября не знают, где он находится. Позднее ФСИН уточнила местонахождение экс-губернатора.
«Его [Александра Хорошавина] время от времени этапировали в Хабаровское СИЗО и возвращали обратно в Южно-Сахалинск. 18 ноября Александра Вадимовича вывезли из СИЗО Южно-Сахалинска в неизвестном направлении», — передает ТАСС слова адвоката Хорошавина Евгения Балабаса.
Хорошавина, по словам Балабаса, нет ни в СИЗО Южно-Сахалинска, ни в СИЗО Хабаровского края, пишет Ura.ru.
В свою очередь ФСИН Сахалинской области опубликовала сообщение, согласно которому Александр Хорошавин с 17 декабря находится в СИЗО Южно-Сахалинска, пишет РИА Новости. Туда он был этапирован из Хабаровска, уточняет RT.
Ранее в эфире НСН сенатор Алексей Кондратьев заявил, что дело Хорошавина показывает, что неприкасаемых в России нет и коррупционеры рано или поздно будут наказаны. «Это говорит о том, что сегодня в России нет неприкасаемых, есть система правосудия, которая совершенствуется и работает. Об этом же говорит и тот факт, что адвокаты пытаются обжаловать приговор, найти лазейку, чтобы либо сделать поблажки для осужденных либо вообще отвертеться от наказания. Но, как говорят на Руси, сколь веревочка не вейся…» - заявил он.
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