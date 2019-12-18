Новости за ночь: Генштаб уличил НАТО в подготовке к большой войне
Сценарии, отрабатываемые на интенсивных учениях стран-участниц НАТО, свидетельствуют о подготовке альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил на брифинге перед военными атташе иностранных государств начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, пишет газета «Красная звезда».
По словам Герасимова, в доктринальных документах НАТО Россия стоит в статусе противника. Кроме того, он напомнил, что на прошедшем саммите НАТО было объявлено об усилении «восточного фланга» и переброске соответствующих сил в том числе к границам РФ. Кроме того, Герасимов заявил об увеличении расходов на оборону стран-участников НАТО на 130 миллиардов долларов, пишут Известия.
В свою очередь военный аналитик Алексей Хлопотов в интервью Ura.ru заявил, что опасаться крупномасштабного военного конфликта не стоит, так как альянс «не хочет выходить из зоны комфорта». «Что касается НАТО, как показал недавний саммит, им совсем не до войны. <…> Необходимо четко понимать, что Европа хорошо помнит 1945 год и не желает его повторения. Европейцы не желают выходить из зоны комфорта», - заявил он.
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