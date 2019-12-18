Новости за ночь: Генштаб уличил НАТО в подготовке к большой войне

По словам Герасимова, в доктринальных документах НАТО Россия стоит в статусе противника. Кроме того, он напомнил, что на прошедшем саммите НАТО было объявлено об усилении «восточного фланга» и переброске соответствующих сил в том числе к границам РФ. Кроме того, Герасимов заявил об увеличении расходов на оборону стран-участников НАТО на 130 миллиардов долларов, пишут Известия.

В свою очередь военный аналитик Алексей Хлопотов в интервью Ura.ru заявил, что опасаться крупномасштабного военного конфликта не стоит, так как альянс «не хочет выходить из зоны комфорта». «Что касается НАТО, как показал недавний саммит, им совсем не до войны. <…> Необходимо четко понимать, что Европа хорошо помнит 1945 год и не желает его повторения. Европейцы не желают выходить из зоны комфорта», - заявил он.