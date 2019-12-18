Новости за ночь: Зеленский предложил забыть о Севастополе
Главные события ночи по версии НСН.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из конституции страны. Соответствующий законопроект был внесен им на рассмотрение в Верховную раду.
Согласно действующей редакции конституции страны, этот город «обладает» таким статусом наряду с Киевом. В документе, подготовленном Зеленский, такой статус остается лишь у украинской столицы, передает РИА Новости.
Некоторые депутаты Рады уже заявили, что не намерены голосовать за этот законопроект. В частности, парламентарий от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Нестор Шуфрич объявил, что фракция не поддержит предложение Зеленского. «Такое ощущение, что наша власть уже не надеется увидеть Севастополь украинским», — цитирует его слова РЕН ТВ.
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