В военном бюджете США на 2020 год будут санкции против России

17 декабря 201922:25

Сенат Конгресса США одобрил военный бюджет страны на следующий год, в него включены санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Об этом сообщает ТАСС.

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Законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 финансовый год был принят во вторник. После подписи президента Дональда Трампа документ вступит в силу. Бюджет составит $738 млрд; как отмечает агентство, в сравнении с предыдущим годом военные расходы страны увеличились на 3,1%. Санкции в отношении России вошли в раздел противостояния "различным угрозам", в этот список попал и Китай. Сенат по-прежнему запрещает правительству страны признать воссоединение Крыма с Россией. Санкции, наложенные на газопроводы "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", объяснены необходимостью поддерживать "европейскую энергетическую безопасность".

$635 млрд выделено на расходы министерства обороны США, а $71,5 млрд предполагается потратить на военные операции на Ближнем Востоке и на борьбу с терроризмом. Еще $31,5 млрд будет потрачено на сохранение и улучшение ядерного оружия и его модернизацию. Военная помощь Украине обойдется США в $300 млн, как отмечает агентство, этот показатель увеличился на $50 млн.

Кроме того, в документе отмечено, что приобретение Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 регулируется законом "О противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии", который предполагает введение санкций.

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