В военном бюджете США на 2020 год будут санкции против России

Законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 финансовый год был принят во вторник. После подписи президента Дональда Трампа документ вступит в силу. Бюджет составит $738 млрд; как отмечает агентство, в сравнении с предыдущим годом военные расходы страны увеличились на 3,1%. Санкции в отношении России вошли в раздел противостояния "различным угрозам", в этот список попал и Китай. Сенат по-прежнему запрещает правительству страны признать воссоединение Крыма с Россией. Санкции, наложенные на газопроводы "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", объяснены необходимостью поддерживать "европейскую энергетическую безопасность".

$635 млрд выделено на расходы министерства обороны США, а $71,5 млрд предполагается потратить на военные операции на Ближнем Востоке и на борьбу с терроризмом. Еще $31,5 млрд будет потрачено на сохранение и улучшение ядерного оружия и его модернизацию. Военная помощь Украине обойдется США в $300 млн, как отмечает агентство, этот показатель увеличился на $50 млн.

Кроме того, в документе отмечено, что приобретение Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 регулируется законом "О противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии", который предполагает введение санкций.