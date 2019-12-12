Эксперт: Германия сдавать «Северный поток - 2» из-за США не собирается
В эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил слова немецкого депутата о «капитуляции» правительства ФРГ перед США из-за «Северного потока - 2».
Правительство Германии «капитулировало» перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода «Северный поток – 2». Об этом высказался официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге по вопросам энергетики Штреффен Котре. По его словам, канцлер Ангела Меркель дала понять, что «Северный поток – 2» - экономический проект между Германией и Россией и на него не распространяется законодательство ЕС.
«Теперь США удалось связать "Северный поток – 2" с дестабилизированной ими же Украиной. Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало», - заявил он.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН отметил, что практические шаги Германии в реализации проекта «Северный поток – 2» не говорят о её уступчивости Вашингтону.
«Ничего, как мы знаем, страшного не произошло. "Северный поток – 2" строится и в чем суть капитуляции не совсем понятно. Третий энергопакет распространяется на морские газопроводы, что довольно выгодно для Германии и для оператора "Северного потока". Там написано, что решения об исключении из энергопакетов принимается не Брюсселем, а эта функция относится к немецкому регулятору. По сути, Германия сама будет решать исключать "Северный поток-2" из третьего энергопакета или нет. О какой сдаче позиций идет речь - это не совсем понятно», - заявил он.
Высказывание Штреффена Котре о «капитуляции» перед США Игорь Юшков объяснил внутриполитической борьбой партии «Альтернатива для Германии».
«У партии "Альтернатива для Германии" либо есть какая-то конкретика, о которой они почему-то не говорят, либо это попытка показать свою оппозиционность, чтобы набрать определенные политические очки», - подчеркивает Игорь Юшков.
Напомним, ранее стало известно, что Вашингтон планировал вводить ограничения в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода.
В настоящий момент проект «Северный поток-2» реализован более чем на 80%. Предполагается, что его общая мощность составит 55 млрд куб.м в год. Наряду с «Газпромом» проект финансируют также европейские партнеры из Германии, Австрии и Франции.
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