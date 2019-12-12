Эксперт: Германия сдавать «Северный поток - 2» из-за США не собирается

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН отметил, что практические шаги Германии в реализации проекта «Северный поток – 2» не говорят о её уступчивости Вашингтону.

«Ничего, как мы знаем, страшного не произошло. "Северный поток – 2" строится и в чем суть капитуляции не совсем понятно. Третий энергопакет распространяется на морские газопроводы, что довольно выгодно для Германии и для оператора "Северного потока". Там написано, что решения об исключении из энергопакетов принимается не Брюсселем, а эта функция относится к немецкому регулятору. По сути, Германия сама будет решать исключать "Северный поток-2" из третьего энергопакета или нет. О какой сдаче позиций идет речь - это не совсем понятно», - заявил он.

Высказывание Штреффена Котре о «капитуляции» перед США Игорь Юшков объяснил внутриполитической борьбой партии «Альтернатива для Германии».

«У партии "Альтернатива для Германии" либо есть какая-то конкретика, о которой они почему-то не говорят, либо это попытка показать свою оппозиционность, чтобы набрать определенные политические очки», - подчеркивает Игорь Юшков.

Напомним, ранее стало известно, что Вашингтон планировал вводить ограничения в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода.

В настоящий момент проект «Северный поток-2» реализован более чем на 80%. Предполагается, что его общая мощность составит 55 млрд куб.м в год. Наряду с «Газпромом» проект финансируют также европейские партнеры из Германии, Австрии и Франции.

