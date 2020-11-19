Новости за ночь. Палата представителей США призвала к санкциям против России из-за отравления Навального
Палата представителей Конгресса США рекомендовала Белому дому ввести санкции против России из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.
Ранее Евросоюз ввёл санкции из-за отравления Навального против директора ФСБ Александра Бортникова, первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко, других российских чиновников и Государственного НИИ органической химии и технологий, где, предположительно, были разработаны отравляющие вещества типа «Новичок».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков расценил санкции против российских чиновников как «беспрецедентные», а повод для их введения назвал «более чем сомнительным». Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил об ответных санкциях.
Против кого они могут быть направлены в беседе с НСН рассказал член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.
«Я предполагаю, если это контрсанкции, то это будут приблизительно те же самые должностные лица в их правительствах, структурах власти, силовых структурах, которые совпадают с теми санкциями, что Евросоюз ввел против российских должностных лиц», - сказал Цеков.
При этом сенатор отметил, что наказать следует и самого Алексея Навального. Ранее оппозиционер обвинил власти России и лично президента Путина в попытке отравления.
«Навального надо наказывать - и по тем заявлениям, которые он делал после этой ситуации. Формат разный может быть», - подчеркнул собеседник НСН.
Оппозиционному политику, основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо во время авиаперелета 20 августа. Самолет экстренно сел в аэропорту Омска, где политика госпитализировали в одну из местных больниц, а затем перевезли немецкую клинику Charite, врачи которой заявили, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».
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