Новости за ночь. Палата представителей США призвала к санкциям против России из-за отравления Навального

Против кого они могут быть направлены в беседе с НСН рассказал член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

«Я предполагаю, если это контрсанкции, то это будут приблизительно те же самые должностные лица в их правительствах, структурах власти, силовых структурах, которые совпадают с теми санкциями, что Евросоюз ввел против российских должностных лиц», - сказал Цеков.

При этом сенатор отметил, что наказать следует и самого Алексея Навального. Ранее оппозиционер обвинил власти России и лично президента Путина в попытке отравления.

«Навального надо наказывать - и по тем заявлениям, которые он делал после этой ситуации. Формат разный может быть», - подчеркнул собеседник НСН.

Оппозиционному политику, основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо во время авиаперелета 20 августа. Самолет экстренно сел в аэропорту Омска, где политика госпитализировали в одну из местных больниц, а затем перевезли немецкую клинику Charite, врачи которой заявили, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

