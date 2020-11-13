Песков назвал сомнительным повод для санкций против РФ из-за Навального

Кремль считает повод для введения санкций против российских чиновников из-за инцидента с Алексеем Навальным «более чем сомнительным». Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в интервью телеканалу RT.

«Повод для этих санкций был более чем сомнительный, санкции были беспрецедентные по сомнительному поводу включения в них представителей руководства администрации президента», - сказал Песков.