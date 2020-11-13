Песков назвал сомнительным повод для санкций против РФ из-за Навального
Кремль считает повод для введения санкций против российских чиновников из-за инцидента с Алексеем Навальным «более чем сомнительным». Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в интервью телеканалу RT.
«Повод для этих санкций был более чем сомнительный, санкции были беспрецедентные по сомнительному поводу включения в них представителей руководства администрации президента», - сказал Песков.
Также пресс-секретарь сообщил, что решение о транспортировке Навального в Германию принимали врачи. Он уточнил, что Владимир Путин только дал поручение оказать содействие решению вопроса о его отправке в Берлин.
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия вводит ответные санкции из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в беседе с НСН высказал предположение, против кого будут направлены российские контрсанкции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru