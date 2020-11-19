В США приняли резолюцию об антироссийских санкциях из-за Навального
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию из-за предполагаемого отравления российского оппозиционера Алексея Навального, говорится в Twitter палаты.
В документе сенаторы осуждают его «отравление» и призывают американские власти к введению санкций против Москвы.
Документ носит рекомендательный характер.
Тем временем, Федеральная служба безопасности не увидела оснований для возбуждения дела о разработке и производстве химического оружия в связи с заявлением Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) после возможного отравления оппозиционера Алексея Навального.
ФСБ рассмотрела обращение фонда и ответила, что для принятия процессуальных решений нет оснований, так как другой правоохранительный орган проводит проверку указанных ФБК фактов инцидента с Навальным.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта из Томска. Оппозиционер был госпитализирован после экстренной посадки в Омске, позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Немецкие медики сообщили, что политик был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», при этом российские специалисты диагностировали нарушение обмена веществ.
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