В США приняли резолюцию об антироссийских санкциях из-за Навального

ФСБ рассмотрела обращение фонда и ответила, что для принятия процессуальных решений нет оснований, так как другой правоохранительный орган проводит проверку указанных ФБК фактов инцидента с Навальным.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта из Томска. Оппозиционер был госпитализирован после экстренной посадки в Омске, позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Немецкие медики сообщили, что политик был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», при этом российские специалисты диагностировали нарушение обмена веществ.

