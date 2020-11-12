Лавров: Россия вводит санкции против ФРГ и Франции из-за Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия вводит ответные санкции по ситуации с Алексеем Навальным.

В интервью российским и иностранным СМИ глава российского дипведомства рассказал, что санкции коснутся представителей руководящих структур Германии и Франции. «Об этом вскоре мы сообщим нашим германским и французским коллегам», — уточнил Лавров.

Алексею Навальному стало плохо во время авиаперелета 20 августа. Самолет экстренно сел в аэропорту Омска, где политика госпитализировали в одну из местных больниц, а затем перевезли немецкую клинику Charite, врачи которой заявили, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

Москва отвергает все обвинения в причастности к отравлению политика и требует у Германии дополнительных данных для расследования случившегося. Сергей Лавров отметил, что у России есть все основания полагать, что боевые отравляющие вещества могли попасть в организм Навального либо в самолёте, либо уже в Германии.

Евросоюз официально ввёл персональные санкции из-за инцидента с Алексеем Навальным. В список попали директор ФСБ Александр Бортников, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а также еще четыре высокопоставленных российских чиновника и Государственный НИИ органической химии и технологий, где, предположительно, разработаны отравляющие вещества типа «Новичок».

Глава МИД Сергей Лавров назвал санкции «незаконными» и заявил, что Евросоюз ждёт «зеркальный ответ».