Минпросвещения не планирует менять 11-летний срок обучения в школах
31 августа 202606:11
Денис Постольский
Минпросвещения не планирует пересматривать продолжительность обучения в школах, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.
По его словам, действующая 11-летняя система отвечает потребностям современных детей. Кравцов указал, что возможные изменения в системе школьного образования должны предварительно обсуждаться с представителями экспертного и педагогического сообщества.
Ранее министр заявил, что 2026/27 учебный год завершится не ранее 26 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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