Минпросвещения не планирует менять 11-летний срок обучения в школах

По его словам, действующая 11-летняя система отвечает потребностям современных детей. Кравцов указал, что возможные изменения в системе школьного образования должны предварительно обсуждаться с представителями экспертного и педагогического сообщества.

Ранее министр заявил, что 2026/27 учебный год завершится не ранее 26 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

