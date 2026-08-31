Минпросвещения не планирует менять 11-летний срок обучения в школах

Минпросвещения не планирует пересматривать продолжительность обучения в школах, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

Рособрнадзор не планирует вводить устный экзамен по истории для 11 классов

По его словам, действующая 11-летняя система отвечает потребностям современных детей. Кравцов указал, что возможные изменения в системе школьного образования должны предварительно обсуждаться с представителями экспертного и педагогического сообщества.

Ранее министр заявил, что 2026/27 учебный год завершится не ранее 26 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ОбразованиеШкола

Горячие новости

Все новости

партнеры