Госдума: Пенсионеры без трудового стажа имеют право на социальную пенсию

По его словам, при необходимости им назначается соответствующая доплата. Право на пенсионные выплаты имеет любой россиянин, достигший определенного возраста, в том числе никогда не работавший. Для тех граждан, у которых недостаточно трудового стажа или пенсионных баллов для назначения страховой пенсии, предусмотрена социальная пенсия по старости, которая назначается на пять лет позже страховой.

Размер пенсии в России может увеличиться примерно на 10% за год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

