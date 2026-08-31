Госдума: Пенсионеры без трудового стажа имеют право на социальную пенсию
Неработающие российские пенсионеры не могут получать выплаты ниже прожиточного минимума, сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
По его словам, при необходимости им назначается соответствующая доплата. Право на пенсионные выплаты имеет любой россиянин, достигший определенного возраста, в том числе никогда не работавший. Для тех граждан, у которых недостаточно трудового стажа или пенсионных баллов для назначения страховой пенсии, предусмотрена социальная пенсия по старости, которая назначается на пять лет позже страховой.
Размер пенсии в России может увеличиться примерно на 10% за год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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