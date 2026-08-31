Около 20% школьников испытывают страх перед началом учебного года

Накануне 1 сентября у 22% подростков возникла апатия, у 19% появился страх, а еще у 9% — чувство стыда. Основной источник тревог - предстоящие экзамены.

Около 40% родителей также испытывают волнение. При этом общий настрой у них положительный. По словам психологов, снизить тревогу школьников поможет выстроенный заранее план действий и фокусировка на предметах и хобби, которые у ребенка получаются.

Большой урон наносят завышенные ожидания родителей о том, что ребенок должен быть идеальным и исполнительным. А за всё остальное его наказывают. Это и приводит к большой тревоге.

Ранее стало известно, что российских школьников кормят в столовых некачественной едой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

