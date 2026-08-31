Мадуро отправил внукам фото из тюрьмы

На них он выглядит похудевшим. «Маленький подарок любви и надежды. Я посылаю эти фотографии как небольшой подарок всем моим внукам, детям и всем людям, которые нас любят. Я хочу, чтобы вы знали, что мы тверды, наши сердца переполнены вашей любовью», - следует из сообщения.

На фотографиях Мадуро одет в серый спортивный костюм. Он улыбается.

Ранее суд в Нью-Йорке назначил начало процесса по делу Мадуро на июнь 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

