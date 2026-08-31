В Анапе природный пожар подбирается к домам
Власти Анапы усилили спасательные расчеты в районах, где вспыхнувший природный пожар вплотную подошел к жилым домам, сообщила в «Макс» мэр Светлана Маслова.
По ее словам, наиболее серьезная ситуация сложилась на улице Набережной в станице Анапской, на улице Озерной в хуторе Чембурке и на улицах Северной и Родниковой в микрорайоне Алексеевский. Там работают силы МЧС, РСЧС, полиции. Организован подвоз воды, задействована техника «Водоканала».
Власти предпринимают все меры, чтобы огонь не распространился на жилой сектор.
Ранее стало известно, что анапские плавни горят на площади 10 га. Из-за порывистого ветра пламя стремительно распространяется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Анапе природный пожар подбирается к домам
- Лавров: Активность НАТО на Крайнем Севере создает прямые угрозы РФ
- СМИ: Иран ведет атаку на базы США в Иордании
- Мерц анонсировал совместный ответ ФРГ и НАТО на инцидент с БПЛА в Лейпциге
- В Бельгии выступили против использования замороженных активов РФ
- В России вступают в силу новые правила пассажироперевозок
- В Госдуме призвали применять по Украине ядерное оружие
- Минтранс: Обсудим тему овербукинга с пассажирами, прежде чем принимать решение
- Российские борцы выиграли медальный зачет Большого шлема по дзюдо в Швейцарии
- Шуваев: Два человека погибли, 12 ранены после ракетного удара ВСУ по Белгороду