В Анапе природный пожар подбирается к домам

По ее словам, наиболее серьезная ситуация сложилась на улице Набережной в станице Анапской, на улице Озерной в хуторе Чембурке и на улицах Северной и Родниковой в микрорайоне Алексеевский. Там работают силы МЧС, РСЧС, полиции. Организован подвоз воды, задействована техника «Водоканала».

Власти предпринимают все меры, чтобы огонь не распространился на жилой сектор.

Ранее стало известно, что анапские плавни горят на площади 10 га. Из-за порывистого ветра пламя стремительно распространяется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

