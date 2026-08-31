В Анапе природный пожар подбирается к домам

Власти Анапы усилили спасательные расчеты в районах, где вспыхнувший природный пожар вплотную подошел к жилым домам, сообщила в «Макс» мэр Светлана Маслова.

«Нужны вертолёты»: Эколог назвал сложности тушения пожара в заповеднике «Утриш»

По ее словам, наиболее серьезная ситуация сложилась на улице Набережной в станице Анапской, на улице Озерной в хуторе Чембурке и на улицах Северной и Родниковой в микрорайоне Алексеевский. Там работают силы МЧС, РСЧС, полиции. Организован подвоз воды, задействована техника «Водоканала».

Власти предпринимают все меры, чтобы огонь не распространился на жилой сектор.

Ранее стало известно, что анапские плавни горят на площади 10 га. Из-за порывистого ветра пламя стремительно распространяется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарыАнапа

Горячие новости

Все новости

партнеры