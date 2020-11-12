В Совфеде предложили наказать Навального: «Не патриот»

Россия вводит ответные санкции из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, контрсанкции коснутся представителей руководящих структур Германии и Франции.

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в беседе с НСН высказал предположение, против кого будут направлены российские контрсанкции.

«Я предполагаю, если это контрсанкции, то это будут приблизительно те же самые должностные лица в их правительствах, структурах власти, силовых структурах, которые совпадают с теми санкциями, что Евросоюз ввел против российских должностных лиц», - сказал Цеков.

При этом, он отметил, что наказать следует и самого Алексея Навального. Ранее политик обвинил власти России в попытке отравления.

«Навального надо наказывать - и по тем заявлениям, которые он делал после этой ситуации. Формат разный может быть», - подчеркнул собеседник НСН.

По наблюдениям сенатора, подавляющее большинство граждан России сейчас относится к Навальному отрицательно. «Это тоже своеобразный ответ его деятельности», - полагает Цеков.