В Совфеде предложили наказать Навального: «Не патриот»
Член комитета Совфеда по международным делам в эфире НСН также рассказал, кого коснутся контрсанкции России по делу Навального.
Россия вводит ответные санкции из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, контрсанкции коснутся представителей руководящих структур Германии и Франции.
Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в беседе с НСН высказал предположение, против кого будут направлены российские контрсанкции.
«Я предполагаю, если это контрсанкции, то это будут приблизительно те же самые должностные лица в их правительствах, структурах власти, силовых структурах, которые совпадают с теми санкциями, что Евросоюз ввел против российских должностных лиц», - сказал Цеков.
При этом, он отметил, что наказать следует и самого Алексея Навального. Ранее политик обвинил власти России в попытке отравления.
«Навального надо наказывать - и по тем заявлениям, которые он делал после этой ситуации. Формат разный может быть», - подчеркнул собеседник НСН.
По наблюдениям сенатора, подавляющее большинство граждан России сейчас относится к Навальному отрицательно. «Это тоже своеобразный ответ его деятельности», - полагает Цеков.
Парламентарий от Крыма также отметил, что до присоединения республики к России в 2014 году практически не знал об Алексее Навальном.
«Меня его деятельность не впечатляет, не считаю ее патриотической, направленной на укрепление российского государства. Еще тогда складывалось впечатление, что он орудие в чужих руках. А руки - это США и Евросоюз. Использовали его в борьбе против нашей страны. Может, раньше он этого не понимал, но сейчас, думаю, понимает. Не считаю, что у него есть перспектива в политике в последующие годы», - заключил Сергей Цеков.
Напомним, Евросоюз ввел персональные санкции против российских представителей из-за инцидента с Алексеем Навальным, который в Германии квалифицировали как отравление боевым веществом типа «Новичок». В список попали директор ФСБ Александр Бортников, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, четыре высокопоставленных российских чиновника и государственный НИИ органической химии и технологий. По мнению Запада, именно в этом НИИ было разработан «Новичок».
Тогда министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал санкции против россиян «незаконными» и пообещал «зеркальный ответ». Официальная Москва подчёркивает, что «Новичка» в России нет, а также ссылается на заключение омских врачей, лечивших Навального сразу после госпитализации. Они не нашли ядов в организме политика.
Как сообщает НСН, Лавров считает, что отравляющие вещества могли попасть в организм Алексея Навального уже в Германии или во время его транспортировки самолетом в Берлин.
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