Навальный подал в суд на Пескова

Представлять интересы Навального в суде против Пескова ранее вызвался известный юрист, правда, с не самой однозначной репутацией. Бывший адвокат актера Ефремова Эльман Пашаев заявил о готовности представлять интересы Навального в суде. Пашаев после защиты Ефремова был лишён статуса адвоката. Однако это не является помехой, заверил собеседник НСН.



«Для того, чтобы представлять интересы Навального или других лиц, мне не требуется адвокатский статус. Это представляется по доверенности», - сказал он.



Стоит отметить, что никто из сторонников оппозиционера не предлагал Пашаеву защищать Навального в суде. Да и в силу всем известных причин вряд ли предложит.

