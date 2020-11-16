Навальный подал в суд на Пескова
Оппозиционер Алексей Навальный подал иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Карточка иска размещена на сайте Пресненского суда Москвы.
В октябре Навальный говорил, что подаст в суд на Пескова из-за высказываний, будто он работает на ЦРУ. Песков заявлял, что с Навальным могут работать агенты американской разведки, от которых он «получает инструкции».
Представлять интересы Навального в суде против Пескова ранее вызвался известный юрист, правда, с не самой однозначной репутацией. Бывший адвокат актера Ефремова Эльман Пашаев заявил о готовности представлять интересы Навального в суде. Пашаев после защиты Ефремова был лишён статуса адвоката. Однако это не является помехой, заверил собеседник НСН.
«Для того, чтобы представлять интересы Навального или других лиц, мне не требуется адвокатский статус. Это представляется по доверенности», - сказал он.
Стоит отметить, что никто из сторонников оппозиционера не предлагал Пашаеву защищать Навального в суде. Да и в силу всем известных причин вряд ли предложит.
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