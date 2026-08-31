За три месяца цены на куриные яйца увеличились на 140%
С конца мая оптовые цены на куриные яйца в России увеличились на 140%, сообщает «Коммерсант».
В годовом выражении подорожание произошло на треть. От части скачок связан с сезонностью: осенью спрос на яйца растет, предложение падает. Производители начинают перекладывать в цену и накопленный рост издержек. В результате средняя стоимость яиц в рознице увеличилась на 13,3% в годовом выражении.
В настоящее время на рынок давит растущая стоимость перевозки, особенно если продукцию приходится отправлять дальше чем на 800 км. Дорожать яйца будут как минимум до октября.
В конце года тренд тоже вряд ли изменится. Для яиц есть два периода пикового спроса — Пасха и Новый год, к которым производители часто повышают цены.
Ранее «Руспродсоюз» заявил, что цены на куриные яйца стали ниже уровня 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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