Киркоров продал 14 квартир в Болгарии
Практически сразу после начала специальной военной операции российский исполнитель Филипп Киркоров избавился от большей части своей элитной недвижимости в Болгарии, сообщают «Известия».
Певец одним днем продал 14 квартир на черноморском побережье страны, получив за них около 1 млн евро. Народный артист расстался с апартаментами, которыми владел полтора десятилетия.
Также у семьи Киркорова имеется вилла во Флориде (США) площадью более 800 квадратов. Певец продал особняк своей дочери Алле-Виктории за символические $100. Двухэтажный особняк находится в Майами. Площадь жилья достигает 734 квадратных метров. Внутри есть семь спален и семь ванных комнат. К дому прилегает участок в 13 соток. На территории имеются бассейн, джакузи, терраса из кирпича и камня, а также лифт.
Звезды российской эстрады начали скупать недвижимость в Болгарии в начале 2000-х. Доступные цены, мягкий климат и стремительно развивающаяся инфраструктура черноморских курортов делали страну привлекательной для состоятельных покупателей из России.
Ранее Киркоров признался, что помогал представительнице Болгарии Dara, выигравшей «Евровидение-2026», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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