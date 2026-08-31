Лавров: Активность НАТО на Крайнем Севере создает прямые угрозы РФ

Страны Североатлантического альянса своей военной активностью наращивают напряженность на Крайнем Севере, сообщает МИД РФ со ссылкой на заявление министра Сергей Лаврова.

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По его словам, это создает прямые угрозы безопасности России. Мир в Арктике отвечает интересам всего международного сообщества, однако не все разделяют эту точку зрения. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в феврале 2026 года НАТО приступила к проведению операции «Арктический часовой», чтобы расширить свое военное присутствие в высоких широтах. Военные приготовления ведутся в непосредственной близости от северных рубежей РФ.

Дипломат указал, что таким образом растет риск инцидентов, способных вызвать вооруженный конфликт с потенциально катастрофическими последствиями.

Ранее МИД РФ заявил, что Украина пытается создать второй фронт против России в Африке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:НАТОАрктикаМИД РФСергей Лавров

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