По его словам, это создает прямые угрозы безопасности России. Мир в Арктике отвечает интересам всего международного сообщества, однако не все разделяют эту точку зрения. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в феврале 2026 года НАТО приступила к проведению операции «Арктический часовой», чтобы расширить свое военное присутствие в высоких широтах. Военные приготовления ведутся в непосредственной близости от северных рубежей РФ.

Дипломат указал, что таким образом растет риск инцидентов, способных вызвать вооруженный конфликт с потенциально катастрофическими последствиями.

Ранее МИД РФ заявил, что Украина пытается создать второй фронт против России в Африке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

