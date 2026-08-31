Лавров: Активность НАТО на Крайнем Севере создает прямые угрозы РФ
Страны Североатлантического альянса своей военной активностью наращивают напряженность на Крайнем Севере, сообщает МИД РФ со ссылкой на заявление министра Сергей Лаврова.
По его словам, это создает прямые угрозы безопасности России. Мир в Арктике отвечает интересам всего международного сообщества, однако не все разделяют эту точку зрения. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в феврале 2026 года НАТО приступила к проведению операции «Арктический часовой», чтобы расширить свое военное присутствие в высоких широтах. Военные приготовления ведутся в непосредственной близости от северных рубежей РФ.
Дипломат указал, что таким образом растет риск инцидентов, способных вызвать вооруженный конфликт с потенциально катастрофическими последствиями.
Ранее МИД РФ заявил, что Украина пытается создать второй фронт против России в Африке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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