Стало известно о снижении расходов россиян на маркетплейсах

При этом расходы на маркетплейсах растут год к году. Сегодня на непродовольственных расходов населения приходится 37% и 15% всех потребительских расходов.

В настоящее время ведется работа по выстраиванию новых логистических цепочек без существенного роста стоимости.

Ранее стало известно, что состояние основательницы Wildberries за год снизилось с $7,1 млрд до $5 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

