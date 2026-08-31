Стало известно о снижении расходов россиян на маркетплейсах
Расходы россиян на маркетплейсах за последние недели стали на 15% ниже, чем месяц-два назад, сообщает ТАСС со ссылкой на данные «СберИндекса».
При этом расходы на маркетплейсах растут год к году. Сегодня на непродовольственных расходов населения приходится 37% и 15% всех потребительских расходов.
В настоящее время ведется работа по выстраиванию новых логистических цепочек без существенного роста стоимости.
Ранее стало известно, что состояние основательницы Wildberries за год снизилось с $7,1 млрд до $5 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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