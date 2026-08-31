Теннисист Медведев стартовал с победы на US Open

Первая ракетка России Даниил Медведев одолел француза Юго Гастона в первом круге US Open — последнего в сезоне турнира «Большого шлема». Состязание проходит в Нью-Йорке.

Россиянка Самсонова вышла в четвертый круг теннисного турнира в Торонто

Россиянин победил со счетом 6:4, 6:2, 6:4. Медведев занял восьмое место рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, Гастон — 91-е.

Следующим соперником Медведева будет бельгиец Рафаэль Коллиньон или представитель США Себастьян Горзны.

Ранее теннисистка Арина Соболенко появилась на открытии US Open в комплекте украшений от нью-йоркского ювелира Material Good, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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