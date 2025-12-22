Каждый десятый россиянин ходит на корпоративы ради служебного романа

Каждый десятый россиянин посещает корпоративные мероприятия с целью завести служебный роман. Об этом «Газете.Ru» сообщили в ювелирной сети «585 Золотой» по итогам опроса. Большинство респондентов (76%) заявили, что идут на корпоратив, чтобы приятно провести вечер.

Почти половина опрошенных призналась, что рассматривает корпоратив как возможность бесплатно поесть и выпить, а каждый пятый — как шанс повлиять на карьеру и получить повышение. При этом лишь 18% участников опроса сообщили, что уважительно относятся ко всем коллегам, тогда как 23% указали на наличие недоброжелателей в коллективе, а каждый десятый заявил, что в целом не любит людей в своем рабочем окружении.