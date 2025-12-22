Каждый десятый россиянин ходит на корпоративы ради служебного романа

Каждый десятый россиянин посещает корпоративные мероприятия с целью завести служебный роман. Об этом «Газете.Ru» сообщили в ювелирной сети «585 Золотой» по итогам опроса. Большинство респондентов (76%) заявили, что идут на корпоратив, чтобы приятно провести вечер.

Почти половина опрошенных призналась, что рассматривает корпоратив как возможность бесплатно поесть и выпить, а каждый пятый — как шанс повлиять на карьеру и получить повышение. При этом лишь 18% участников опроса сообщили, что уважительно относятся ко всем коллегам, тогда как 23% указали на наличие недоброжелателей в коллективе, а каждый десятый заявил, что в целом не любит людей в своем рабочем окружении.

Лисовец посоветовал идеальный образ для корпоратива

К корпоративам готовятся заранее 65% россиян, покупая специальную одежду. При этом 41% опрошенных готовы потратить на образ от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, 22% — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, каждый пятый — более 20 тысяч рублей. Лишь 17% рассчитывают уложиться в сумму до 5 тысяч рублей. Чаще всего приобретают одежду и обувь, почти половина тратится на бижутерию, а каждый четвертый планирует покупку ювелирных украшений.

Треть россиян готовы потратить на украшения от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, 26% — до 5 тысяч рублей. Еще 19% выделяют на украшения от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, 13% — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, 9% — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а 3% — более 100 тысяч рублей. При этом 64% респондентов заявили, что не носят украшения на корпоративы, чаще всего из-за нежелания демонстрировать достаток, стремления сэкономить или опасений потерять или повредить украшения, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РоссиянеКорпоративы

Горячие новости

Все новости

партнеры