Основатель Wildberries Татьяна Ким и Владислав Бакальчук официально развелись

Основательница Wildberries Татьяна Ким и Владислава Бакальчук официально развелись. Об этом в своём Telegram-канале сообщил последний.

Татьяна Бакальчук сменила фамилию

По словам Бакальчука, когда-то он гордился семьёй и отношениями, однако «последние месяцы показали, что этот финал был неизбежен».

«Официальное решение суда: брак расторгнут. Дети остаются с мамой. Алименты остаются с папой», - написал мужчина, прикрепив к посту фрагмент песни Валерия Кипелова «Я свободен»

Также Бакальчук добавил, что судебное заседание по вопросу раздела имущества состоится 18 февраля.

Информацию о разводе подтвердила и Ким, выразившая радость по поводу того, «что этот непростой период позади».

Ранее Арбитражный суд Московской области отказал Бакальчуку в удовлетворении иска к Ким о передаче активов маркетплейса в ООО «РВБ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владислава Бакальчука
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