Основатель Wildberries Татьяна Ким и Владислав Бакальчук официально развелись
Основательница Wildberries Татьяна Ким и Владислава Бакальчук официально развелись. Об этом в своём Telegram-канале сообщил последний.
По словам Бакальчука, когда-то он гордился семьёй и отношениями, однако «последние месяцы показали, что этот финал был неизбежен».
«Официальное решение суда: брак расторгнут. Дети остаются с мамой. Алименты остаются с папой», - написал мужчина, прикрепив к посту фрагмент песни Валерия Кипелова «Я свободен»
Также Бакальчук добавил, что судебное заседание по вопросу раздела имущества состоится 18 февраля.
Информацию о разводе подтвердила и Ким, выразившая радость по поводу того, «что этот непростой период позади».
Ранее Арбитражный суд Московской области отказал Бакальчуку в удовлетворении иска к Ким о передаче активов маркетплейса в ООО «РВБ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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