Основатель Wildberries Татьяна Ким и Владислав Бакальчук официально развелись

По словам Бакальчука, когда-то он гордился семьёй и отношениями, однако «последние месяцы показали, что этот финал был неизбежен».

«Официальное решение суда: брак расторгнут. Дети остаются с мамой. Алименты остаются с папой», - написал мужчина, прикрепив к посту фрагмент песни Валерия Кипелова «Я свободен»

Также Бакальчук добавил, что судебное заседание по вопросу раздела имущества состоится 18 февраля.

Информацию о разводе подтвердила и Ким, выразившая радость по поводу того, «что этот непростой период позади».

Ранее Арбитражный суд Московской области отказал Бакальчуку в удовлетворении иска к Ким о передаче активов маркетплейса в ООО «РВБ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

