«С психологической точки зрения нежелание работать с родственниками и друзьями — это не столько недоверие, сколько стремление не смешивать разные роли. В дружбе и семье отношения строятся на эмоциональной близости, взаимной поддержке и принятии. На работе действуют другие правила: результативность, ответственность, конкуренция, субординация. Когда эти системы пересекаются, возникает ролевой конфликт. В одной роли хочется поддержать и простить, а в другой — потребовать результат или указать на ошибку. В таких коллективах труднее давать честную обратную связь. Человек опасается, что рабочая критика будет воспринята как личное отвержение. От близкого могут ждать особой лояльности, помощи или снисхождения: «Ты же мой друг». Разговор о дедлайне продолжается за ужином, а семейная обида влияет на совещание», - отметила она.

Психолог привела примеры, как общаться на работе с друзьями или родственниками.

«Как сохранить отношения? Важно обсудить не только обязанности, но и неприятные сценарии: кто за что отвечает, кто принимает окончательное решение, как оценивается результат, как распределяются деньги, что произойдёт при невыполнении обязательств, как будет решаться конфликт. Критиковать следует конкретное действие, а не человека. Вместо: «На тебя невозможно положиться». Лучше говорить: «Мы договаривались получить отчёт во вторник, но его не было. Давай выясним причину и определим новый срок». Это поможет выстроить коммуникацию», - рассказала она.

Молодое поколение в отличие от более взрослых людей выбирает работу не только по базовым критериям, но и по уровню психологического комфорта в коллективе, поэтому тренд на увольнение при выгорании более характерен для зумеров, рассказал НСН руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

